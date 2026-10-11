StartseiteLifeWohnen
growing outside on a cold icy day, on an allotment in winter
growing outside on a cold icy day, on an allotment in winter
iStock/AMANDA JACKSON
Gartentipps für den Herbst

Frost im Anmarsch: So rettest du dein Gemüse

Die Wettervorhersage zeigt Plusgrade, doch Bodenfrost droht bereits. Was jetzt ins Haus muss und was draußen bleiben kann.
Heute Life
Von Heute Life
11.10.2026, 16:58
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Hobbygärtner aufgepasst: Wenn in der Wettervorhersage Bodenfrost angekündigt ist, wird es für viele Pflanzen im Gemüsebeet lebensbedrohlich. Doch ab wann muss man eigentlich reagieren?

Meteorologisch spricht man von Bodenfrost, wenn die Temperatur am Erdboden, gemessen in fünf Zentimetern Höhe, unter den Gefrierpunkt sinkt. Das kann bereits bei einer Lufttemperatur von drei bis fünf Grad passieren – auch wenn die Wetter-App noch Plusgrade anzeigt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Laut 24garten.de sollten wärmeliebende Gemüsesorten unbedingt vor dem ersten Frost geerntet werden. Dazu zählen Tomaten, Paprika, Zucchini, Gurken und Kürbis. Diese Pflanzen vertragen keinerlei Minusgrade.

Welches Gemüse braucht Schutz?

Andere Sorten können bei leichtem Frost bis minus fünf Grad mit einem einfachen Schutz im Beet bleiben. Ein Gartenvlies, Laub oder eine Lochfolie reichen meist aus. Mangold etwa verträgt einstellige Minusgrade ganz gut, freut sich aber dennoch über eine Abdeckung.

Auch interessant

Achtung! Diese Schnitthöhe macht deinen Rasen kaputt
10 Gemüsesorten, die du jetzt noch säen kannst
4 Pflanzen, die du jetzt nicht setzen sollst

Mythen zum Bodenfrost

Ein verbreiteter Irrtum: Plusgrade schließen Bodenfrost nicht aus. Auch die Annahme, bei der ersten Frostnacht müsse alles geerntet werden, stimmt nicht. Welche Maßnahme sinnvoll ist, hängt von der Gemüseart ab.

Übrigens: Dass Grünkohl erst nach dem Frost schmeckt, gilt nicht mehr unbedingt. Niedrige Temperaturen können zwar den Zuckergehalt erhöhen, doch neuere Züchtungen schmecken auch ohne Frost bereits gut.

red,11.10.2026, 16:58
Mehr zum Thema
FrostGemüseHerbstGarten
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote