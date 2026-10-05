i Insgesamt wurden elf Kilogramm Kokain sichergestellt. LPD Wien Sechs Festnahmen Elf Kilo Kokain! Wiener Polizei sprengt Drogenbande Monatelang waren Wiener Beamte einer mutmaßlichen Drogenbande auf der Spur. Nun erfolgte der Zugriff. Sechs Personen wurden festgenommen. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bereits seit Anfang Juni 2026 waren Ermittler des Landeskriminalamtes Wien einer Gruppe von mutmaßlichen Suchtmittelhändlern auf der Spur. Aufgrund intensiver Ermittlungen gelang es den Beamten dann am 1. Oktober den Aufenthaltsort der Tatverdächtigen auszuforschen.

Durch die Unterstützung der WEGA konnte eine Zielperson ausfindig gemacht und in weiterer Folge unter Observation gestellt werden. Dadurch konnten die Beamten dann gegen 17.30 Uhr sechs Tatverdächtige festnehmen.

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Hotelzimmer durchsucht

Bei ihnen handelte es sich um drei Albaner – 46, 42 und 38 Jahre alt – und drei Italiener im Alter von 72, 53 und 23 Jahren. Eine dabei aufgefundene Schlüsselkarte brachte die Ermittler zu einem Hotelzimmer.

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Dort konnten größere Mengen Kokain, Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone sichergestellt werden. Insgesamt stießen die Polizisten auf rund elf Kilogramm Kokain, die auf mehrere Pakete aufgeteilt waren.