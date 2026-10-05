StartseiteWienChronik
Insgesamt wurden elf Kilogramm Kokain sichergestellt.
Insgesamt wurden elf Kilogramm Kokain sichergestellt.
LPD Wien
Sechs Festnahmen

Elf Kilo Kokain! Wiener Polizei sprengt Drogenbande

Monatelang waren Wiener Beamte einer mutmaßlichen Drogenbande auf der Spur. Nun erfolgte der Zugriff. Sechs Personen wurden festgenommen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
05.10.2026, 11:49
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bereits seit Anfang Juni 2026 waren Ermittler des Landeskriminalamtes Wien einer Gruppe von mutmaßlichen Suchtmittelhändlern auf der Spur. Aufgrund intensiver Ermittlungen gelang es den Beamten dann am 1. Oktober den Aufenthaltsort der Tatverdächtigen auszuforschen.

Durch die Unterstützung der WEGA konnte eine Zielperson ausfindig gemacht und in weiterer Folge unter Observation gestellt werden. Dadurch konnten die Beamten dann gegen 17.30 Uhr sechs Tatverdächtige festnehmen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Hotelzimmer durchsucht

Bei ihnen handelte es sich um drei Albaner – 46, 42 und 38 Jahre alt – und drei Italiener im Alter von 72, 53 und 23 Jahren. Eine dabei aufgefundene Schlüsselkarte brachte die Ermittler zu einem Hotelzimmer.

Dort konnten größere Mengen Kokain, Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone sichergestellt werden. Insgesamt stießen die Polizisten auf rund elf Kilogramm Kokain, die auf mehrere Pakete aufgeteilt waren.

red,Akt. 05.10.2026, 11:53, 05.10.2026, 11:49
Mehr zum Thema
Landeskriminalamt WienDrogendealerDrogenWEGA

Weiterlesen

Weitere Storys
KokainFestnahmeKriminalitätVerbrechen
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote