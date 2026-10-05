i Petra R. wird vermisst. Bettelalm Petra R. wird vermisst Chefin von Wiener Kult-Lokal spurlos verschwunden Große Sorge um Petra R.! Die Inhaberin des Wiener Kult-Lokals Bettelalm wird seit Samstag vermisst. Zuletzt wurde sie in der Innenstadt gesehen. Von André Wilding 05.10.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Samstag fehlt von Petra R. jede Spur. Die 39-Jährige ist Inhaberin des Wiener Kult-Lokals Bettelalm. Nun suchen ihre Angehörigen nach der Vermissten und bitten um Hinweise.

Zuletzt wurde Petra R. in der Kärntner Straße im ersten Wiener Bezirk gesehen.

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Angehörige suchen nach 39-Jähriger

Die Vermisste ist zwischen 160 und 165 Zentimeter groß und hat dunkelbraunes Haar.

Ihre Angehörigen versuchen nun auch mit einem Flyer, Hinweise zum Aufenthaltsort der 39-Jährigen zu bekommen.

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Seit Samstag gilt Petra R. als vermisst. Ihre Angehörigen hoffen auf Hinweise. Die Bettelalm ist eine Party-Location im Almhütten-/Après-Ski-Stil: viel Holz, Hüttenatmosphäre, Tanzflächen, DJs und vor allem Party-Musik – von Schlager und Après-Ski über 90er/2000er bis zu aktuellen Hits. Sie wurde 2008 eröffnet und hat sich zu einer bekannten Institution des Wiener Nachtlebens entwickelt.