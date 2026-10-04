i Die Polizei stellte diesen Stock beim Tatverdächtigen sicher. LPD Wien Nachbarin hörte Knall Mann bricht in Wohnung ein - Festnahme in Wien Eine Wienerin alarmierte nach einem lauten Knall die Polizei. In der aufgebrochenen Nachbarwohnung trafen Beamte auf einen 35-Jährigen. Von Michael Rauhofer-Redl 04.10.2026, 12:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein verdächtiger Mann mit einem Holzstock und kurz darauf ein lauter Knall – diese nicht alltägliche Beobachtungen einer Frau haben am Samstagabend in Wien-Favoriten einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Wienerin hatte gegen 21.45 Uhr von ihrem Balkon aus einen 35-jährigen Hausbewohner mit einem Holzstock gesehen. Wenig später hörte sie einen lauten Knall aus der Wohnung von Nachbarn, die zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause waren. Sie wählte den Polizeinotruf.

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Mann machte wirre Angaben

Polizisten rückten an und betraten die aufgebrochene Wohnung. Dort trafen sie tatsächlich auf den 35-Jährigen. Laut Polizei machte der Mann wirre Angaben und erklärte, er sei auf der Suche nach einer Frau.

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Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest. Den Holzstock, den er bei sich hatte, stellten sie sicher. Die aufmerksame Nachbarin hatte den mutmaßlichen Einbruch vom Balkon aus ins Rollen gebracht.