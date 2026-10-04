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Die Polizei stellte diesen Stock beim Tatverdächtigen sicher.
Die Polizei stellte diesen Stock beim Tatverdächtigen sicher.
LPD Wien
Nachbarin hörte Knall

Mann bricht in Wohnung ein - Festnahme in Wien

Eine Wienerin alarmierte nach einem lauten Knall die Polizei. In der aufgebrochenen Nachbarwohnung trafen Beamte auf einen 35-Jährigen.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
04.10.2026, 12:28
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Ein verdächtiger Mann mit einem Holzstock und kurz darauf ein lauter Knall – diese nicht alltägliche Beobachtungen einer Frau haben am Samstagabend in Wien-Favoriten einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Wienerin hatte gegen 21.45 Uhr von ihrem Balkon aus einen 35-jährigen Hausbewohner mit einem Holzstock gesehen. Wenig später hörte sie einen lauten Knall aus der Wohnung von Nachbarn, die zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause waren. Sie wählte den Polizeinotruf.

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Mann machte wirre Angaben

Polizisten rückten an und betraten die aufgebrochene Wohnung. Dort trafen sie tatsächlich auf den 35-Jährigen. Laut Polizei machte der Mann wirre Angaben und erklärte, er sei auf der Suche nach einer Frau.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest. Den Holzstock, den er bei sich hatte, stellten sie sicher. Die aufmerksame Nachbarin hatte den mutmaßlichen Einbruch vom Balkon aus ins Rollen gebracht.

mrr,Akt. 04.10.2026, 13:24, 04.10.2026, 12:28
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