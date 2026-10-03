i Symbolfoto Helmut Graf Öffi-Szene sorgt für Ärger Schwangere soll in Bim für Mann aufstehen, keiner hilft Eine Wienerin ist im neunten Monat schwanger, als ein älterer Mann ihren Sitzplatz in der Straßenbahn haben will. Sie steht tatsächlich auf. Von Österreich Heute 03.10.2026, 16:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Fahrt in einer Wiener Straßenbahn sorgt für heftige Diskussionen. Eine Frau, sie ist im neunten Monat schwanger, schildert auf Reddit ihren Ärger in der Bim.

"Bin im 9. Monat – sichtbar – schwanger und wurde gerade von einem alten Mann in der Straßenbahn angesprochen ob er sich gefälligst auf meinen Platz hinsetzen kann", schreibt die Wienerin.

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Obwohl ihre Schwangerschaft deutlich zu sehen gewesen sei, machte sie tatsächlich Platz.

Schwangere steht – alle anderen bleiben sitzen

Doch genau in diesem Moment begann für sie der eigentliche Ärger. Denn rundherum saßen weitere Fahrgäste: "Keiner der anderen sitzenden Personen hat daraufhin angeboten selbst aufzustehen. Alle glotzen ins Handy, schauen weg, bleiben bequem sitzen", schreibt die Betroffene.

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Dabei habe sie sogar laut auf ihre Situation hingewiesen, "ein paar haben extra weggeschaut obwohl ich laut sagte 'bin zwar schwanger aber passt'."

Dann lässt die Frau auf Reddit ihrer Wut freien Lauf: "Oida Leute, was ist los bitte? Warum ist das so? Ist euch das nicht selbst zu blöd?!"

Sie erwarte nicht, ständig bevorzugt behandelt zu werden. Ein bisschen Aufmerksamkeit gegenüber anderen Fahrgästen sollte ihrer Meinung nach aber selbstverständlich sein: "Ich find so ein bisschen Umsicht / Achtsamkeit echt nicht zuviel verlangt."

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"Warum stehst du denn auf?"

Auf Reddit löste die Geschichte sofort eine heftige Diskussion aus. Dabei bekommt die Schwangere allerdings nicht nur Zustimmung. Viele können vor allem eine Sache nicht verstehen: Warum hat sie ihren Platz überhaupt hergegeben?

Eine weitere Frau berichtet von einer ganz ähnlichen Erfahrung. Sie habe in einer vollen Bim schließlich selbst laut nach einem Sitzplatz fragen müssen. Daraufhin sei ausgerechnet "eine alte Dame" für sie aufgestanden, während andere Fahrgäste sitzen geblieben seien.