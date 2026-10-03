i Der Verdächtiger wurde auf offener Straße festgenommen. Symbolbild. . Denise Auer Gefälschtes Rezept vorgelegt Einsatz in Apotheke eskaliert – Mann (34) festgenommen In Wien musste am Freitag ein 34-Jähriger festgenommen werden. Der Mann hatte versucht, mit einem gefälschten Rezept an Medikamente zu gelangen. Von Michael Rauhofer-Redl 03.10.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einer Apotheke in der Donaustadt kam es am Freitagnachmittag zu einem Polizeieinsatz. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien nun in einer Aussendung mitteilt, versuchte ein 34-Jähriger abermals, mit einem gefälschten Rezept Medikamente zu erhalten. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Laut Polizeiangaben war der Luxemburger beim Eintreffen der Einsatzkräfte "augenscheinlich beeinträchtigt". Beim gemeinsamen Verlassen der Apotheke versuchte der 34-Jährige, einem Polizisten seinen Rucksack zu entreißen, den dieser zuvor zum Zweck einer Durchsuchung an sich genommen hatte.

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Gefahr für den Straßenverkehr

Als ihm dies nicht gelang, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich auf die Fahrbahn verlagerte und dadurch zu einer gefährlichen Situation für den Straßenverkehr führte.

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Der aggressive 34-Jährige konnte schließlich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden. Ein Polizist wurde im Zuge der Amtshandlung am Kopf verletzt. Der 34-Jährige wurde von einem Amtsarzt untersucht und anschließend vernommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.