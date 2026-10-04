i Archivbild eines ähnlichen Vorfalls in Wien-Liesing. Leserreporter Täter auf der Flucht Bande sprengt Tschick-Automat – Fahndung in Wien Nach einer Sprengung eines Zigarettenautomaten einer Trafik in der Wiener Donaustadt ermittelt nun die Polizei auf Hochtouren. Von Michael Rauhofer-Redl 04.10.2026, 11:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Sonntag wurde ein Zigarettenautomat in der Donaustadt gesprengt. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung mitteilt, wurde das Gerät einer Trafik mit pyrotechnischen Gegenständen gesprengt.

Frau hörte lauten Knall

Eine Frau wurde durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam und beobachtete eigenen Angaben zufolge anschließend fünf bis sechs schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche, die vom Tatort davonliefen.

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Daraufhin verständigte sie den Polizeinotruf. Durch die Explosion entstand im Ausgabefach des Automaten ein Brand, der von der Berufsfeuerwehr Wien rasch gelöscht wurde. Polizisten der Polizeiinspektion Lange Allee nahmen den Sachverhalt auf.

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Täter konnten flüchten

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief ohne Erfolg. Unweit des Tatortes wurde die leere Geldkassette des Automaten aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.