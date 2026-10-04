i Warum sich der Mann vermummt auf der Mülltonne vor dem Geschäft befand und weshalb er vor der Polizei davonlief, ist derzeit nicht bekannt. (Symbolbild) Bild von boo_ist_online auf Pixabay Einsatz in Döbling "Müll-Phantom" verletzt auf Flucht zwei Polizisten Eine Polizeistreife entdeckte einen vermummten Mann auf einer Mülltonne. Der 25-Jährige flüchtete und verletzte dabei zwei Beamte. Von Wien Heute 04.10.2026, 13:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Anblick vor einem Wiener Supermarkt machte Polizisten der Polizeiinspektion Krottenbachstraße (Wien-Döbling) in der Nacht auf Samstag (3. Oktober) aufmerksam: Auf einer Mülltonne saß eine vermummte Person.

Als der Mann die Beamten bemerkte, sprang er herunter und lief davon.

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Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Während seiner Flucht stieß der Mann eine Beamtin laut Polizei mit voller Wucht zu Boden. Die Polizistin wurde dabei verletzt.

Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Flüchtenden einholen. Doch auch bei seiner Festnahme soll sich der Mann heftig gewehrt haben. Dabei erlitt ein weiterer Polizist leichte Verletzungen.

CO₂-Pistole sichergestellt

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen Österreicher. Im Zuge der Amtshandlung fanden die Beamten bei ihm eine CO₂-Pistole und stellten diese sicher.

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Warum sich der Mann vermummt auf der Mülltonne vor dem Geschäft befand und weshalb er vor der Polizei davonlief, ist derzeit nicht bekannt.

Bei seiner Vernehmung verweigerte der 25-Jährige die Aussage.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann anschließend in eine Justizanstalt gebracht.