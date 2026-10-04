i Influencer Alessio Z. hält weiterhin an seinem Glauben zu Gott fest. Sabine Hertel Influencer bleibt mutig Keine Angst vor neuer Attacke: "Gott passt auf" Nach einem brutalen Angriff will Christfluencer Alessio Z. nicht aufgeben. Trotz möglicher neuer Attacken gibt ihm sein Glaube Kraft, weiterzumachen. Von Jana Stanek 04.10.2026, 16:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach brutalem Angriff: Christfluencer Alessio Z. (18) wurde am 23. September nachts mit einem Messer bedroht und verprügelt. Er ist sich sicher: Sein Glaube und seine Social-Media-Videos sind der Grund. Der Teenager fühlt sich Gott nun auf eine ganz neue Art und Weise nahe.

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Gott gibt Influencer Sicherheit

Vermutlich wegen seiner christlichen Videos auf Social Media wurde Alessio von zwei fremden Teenagern nachts attackiert. Sie wollten ihn zu einem TikTok-Video zwingen, in dem er versprach, nie wieder eine Frau zu belästigen – obwohl er das nie getan haben will! Die Angreifer bedrohten ihn sogar mit einem Messer und schlugen ihm ins Gesicht – doch Alessio blieb tapfer.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Ich hatte nicht wirklich Angst. Seitdem ich die Bibel lese und meinen Glauben gefunden habe, habe ich weniger Angst vor dem Tod", erzählt Alessio im Gespräch mit "Heute". Zwar hat der Influencer im Hinterkopf, dass es jederzeit zu einer neuerlichen Attacke kommen könnte, doch sein Glaube nimmt ihm die Sorgen: "Es guckt jemand von oben zu, ich weiß, dass auch mich aufgepasst wird", ist er sicher.

Nach dem Vorfall fühlt sich der 18-Jährige in seiner Verbindung zu Gott noch mehr gestärkt: "Es kam einfach etwas Neues in mich. Nicht Angst, sondern das Gegenteil. Ich habe etwas, das meine Angst wegschiebt von mir", beschreibt er.

Bibel half durch schwere Zeiten

Vor rund zwei Jahren begann Alessio Z. damit, auf Social Media christlichen Content zu posten. "Ich bin damals nach einer schweren Zeit in ein tiefes Loch gefallen", erinnert er sich. Nichts schien zu helfen, bis er begann mit seinem Cousin Benjamin über Gott zu reden. "So habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und habe gemerkt, dass irgendetwas in mir anders ist. Ich habe so eine Wärme gespürt".

Für den Wiener war damit klar: "Ich höre mit dem Bösen auf und konzentriere mich nur noch auf Gott. Seit dem ging es mir besser". So fing der Teenager an, Bibelverse und Weisheiten in den Sozialen Medien zu teilen und Themen rund um den Glauben zu erklären. "Mein Ziel war immer, Menschen zu helfen. Es war nie mein Ziel, bekannt zu werden".

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"Ich mache weiter"

Doch obwohl Alessio von seiner Community viel Liebe erfährt, gibt es einige, die seine Lebensweise nicht verstehen. "Das Problem ist, dass viele Menschen erwarten, dass ich mich wie ein Heiliger benehme", erzählt der 18-Jährige in "Heute"-Talk. "Wie alle anderen mache ich aber auch Fehler". Zum Beispiel sorge es oft für Diskussionen und Hate, dass Alessio raucht, wie er erzählt. "Nur weil ich solche Videos mache, heißt es nicht, dass ich kein Sündiger bin", stellt er klar.

Auch nach der Attacke steht für Alessio aber fest: Ich mache weiter und höre nicht auf. Sont gebe ich denen genau das, was sie wollen", stellt er klar.