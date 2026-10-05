i Bei der Hausdurchsuchung wurden rund 16 Kilo Gramm Marihuana, 0,57 Kilo Kokain, Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone und Datenträger sicherstellen. LPD Wien "C-Kraut" in Massen Kiloweise Drogen gebunkert – Dealer in Wien geschnappt Bei einer Drogenübergabe klickten in Wien die Handschellen. Bei dem Verdächtigen fanden Ermittler 16 Kilo Marihuana und 570 Gramm Kokain. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mutmaßlicher Suchtmittelhändler ist Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien ins Netz gegangen. Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten die Beamten einen zunächst unbekannten Verdächtigen ausforschen.

Am 18. September gegen 17.30 Uhr schlugen die Ermittler schließlich im 16. Wiener Gemeindebezirk zu.

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Festnahme bei Drogenübergabe

Der Tatverdächtige wurde in der Wohnung eines Abnehmers bei einer Suchtmittelübergabe "auf frischer Tat" betreten und festgenommen, wie die Polizei Wien mitteilte.

Anschließend ordnete die Staatsanwaltschaft Wien eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Verdächtigen an.

16 Kilo Marihuana sichergestellt

Bei der Hausdurchsuchung wurden rund 16 Kilo Gramm Marihuana, 0,57 Kilo Kokain, Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone und Datenträger sicherstellen. LPD Wien

Dort machten die Beamten einen umfangreichen Fund: Sichergestellt wurden rund 16.000 Gramm Marihuana sowie 570 Gramm Kokain.

Außerdem beschlagnahmten die Ermittler Bargeld, mehrere Mobiltelefone und Datenträger.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 44-jährigen polnischen Staatsbürger. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.