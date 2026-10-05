i Die Polizei stand im Einsatz. iStock / Getty Images Brutale Gewalt in Favoriten Räuber prügelt Wiener vor eigener Wohnung bewusstlos Ein 86-Jähriger wurde in Wien-Favoriten vor seiner Wohnung niedergeschlagen und bewusstlos. Halskette und Geldbörse wurden gestohlen. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 86-jähriger Mann ist in Wien-Favoriten Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Senior wurde vor seiner eigenen Wohnung von einer bislang unbekannten Person niedergeschlagen und verlor das Bewusstsein.

Der Vorfall ereignete sich Sonntagabend (4. Oktober) gegen 19.30 Uhr. Der Mann befand sich auf dem Nachhauseweg und dürfte dabei unbemerkt verfolgt worden sein.

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Angriff direkt vor der Wohnung

Als der 86-Jährige in einem Mehrparteienhaus gerade seine Wohnungstür aufsperrte, erfolgte der Angriff. Die unbekannte Person schlug ihn von hinten "so heftig auf den Kopf", dass der Senior zu Boden stürzte und für einige Zeit das Bewusstsein verlor, meldet die Polizei Wien.

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Als der Mann wieder zu sich kam, bemerkte er, dass seine Halskette und seine Geldbörse fehlten.

Senior musste ins Spital

Bei dem Überfall erlitt der 86-Jährige Verletzungen am Ellbogen sowie eine Rissquetschwunde im Gesicht. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Vom Täter oder von der Täterin fehlt bislang jede Spur. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen und versucht, die bislang unbekannte Person auszuforschen.