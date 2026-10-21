i Ein kleiner Magnet, ein großes Stück Urlaubsgefühl. Unsplash/Sunguk Kim (Symbolbild) Mitbringsel mit Mehrwert Kitsch aus dem Urlaub? Darum solltest du ihn mitnehmen Souvenirs sind doch nur Staubfänger, oder? Warum ein kleiner Magnet aus deinem letzten Urlaub für dich mehr tun kann, als du vielleicht glaubst. Von Heute Life 21.10.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du stehst im Souvenirshop, vor dir ein Regal voller bunter Kühlschrankmagnete. Einer zeigt den Eiffelturm mit Glitzer, ein anderer eine Palme mit Sonnenuntergang. Eigentlich sind sie viel zu kitschig, um sie ernsthaft schön zu finden. Und trotzdem wandert deine Hand immer wieder zu einem davon. Kaufen oder lieber liegen lassen?

Warum Erlebnisse glücklicher machen als Dinge

Eigentlich wissen wir längst, dass uns schöne Erlebnisse oft mehr geben als der nächste Einkauf. Ein unvergesslicher Städtetrip, ein Konzert mit Freunden oder ein Abend am Meer bleiben schließlich länger im Gedächtnis als die Freude über eine neue Handtasche.

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Auch die Glücksforschung zeigt: Ausgaben für Erlebnisse können langfristig mehr Zufriedenheit bringen als rein materielle Anschaffungen. Denn Erinnerungen werden Teil unserer persönlichen Geschichte und verbinden uns mit anderen Menschen. Doch ausgerechnet beim Souvenirkauf gibt es eine interessante Ausnahme.

Dieser Magnet kann dich glücklich machen

Die Psychologin Jodi Wellman erklärt auf dem Fachportal "Psychology Today", warum wir uns den kitschigen Magneten im Urlaub ruhig gönnen dürfen. Der entscheidende Unterschied: Ein Souvenir ist nicht einfach irgendein Gegenstand. Es steht für ein Erlebnis, das wir bereits hatten. Eine wissenschaftliche Untersuchung zu Kühlschrankmagneten zeigt, wie solche Mitbringsel im Alltag wirken können. Weil sie ständig sichtbar sind, erinnern sie uns immer wieder ganz nebenbei an vergangene Reisen.

Du öffnest morgens den Kühlschrank, entdeckst den kleinen Magneten aus Barcelona und plötzlich ist sie wieder da: die Erinnerung an den lauen Sommerabend, das gute Essen und das Lachen mit deinen Freunden.

Darum tut uns ein bisschen Nostalgie gut

Hinter diesem Effekt steckt ein Gefühl, das wir alle kennen: Nostalgie. Studien zeigen, dass Erinnerungen an besondere Erlebnisse häufig stärkere nostalgische Gefühle auslösen als Erinnerungen an gewöhnliche Einkäufe. Solche Rückblicke können positive Emotionen wecken und uns daran erinnern, was uns im Leben wichtig ist.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Kühlschrankmagnet automatisch glücklicher macht. Entscheidend ist, welche persönliche Geschichte wir mit ihm verbinden.

So findest du das perfekte Urlaubsmitbringsel

Bevor du jetzt den gesamten Souvenirshop leer kaufst, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Denn nicht der Preis oder die Größe machen ein Erinnerungsstück besonders wertvoll. Am schönsten sind oft jene Dinge, die dich an einen ganz bestimmten Moment erinnern: die handbemalte Tasse vom kleinen Markt, die Muschel vom gemeinsamen Strandspaziergang oder eben der kitschige Magnet aus deinem Lieblingscafé.

Wichtig ist außerdem, dass du dein Souvenir im Alltag auch siehst: Was jahrelang in einer Schublade verschwindet, kann schließlich kaum Erinnerungen wecken. Ein Magnet am Kühlschrank, ein Foto an der Wand oder eine kleine Keramikfigur auf dem Regal haben dagegen immer wieder die Chance, dich gedanklich auf Reisen zu schicken.

Ein kleines Stück Urlaub für zu Hause

Du musst also kein schlechtes Gewissen haben, wenn du beim nächsten Städtetrip wieder vor dem Souvenirregal stehen bleibst. Natürlich ersetzt kein Mitbringsel das eigentliche Erlebnis. Aber es kann dafür sorgen, dass du dich noch lange daran erinnerst.