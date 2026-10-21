i Jan Age Fjörtoft rechnet mit Milos Kerkez ab. GEPA/Imago Fjörtoft rechnet ab "Schlechtester Einkauf" – Ex-Rapidler wird kritisiert Jan Age Fjörtoft rechnet mit Liverpool-Verteidiger Milos Kerkez ab und bezeichnet ihn als schlechtesten Einkauf der Vereinsgeschichte. Von Sport Heute 21.10.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Kritik an Liverpool-Star Milos Kerkez. Der ehemalige Rapid-Stürmer und heutige TV-Experte Jan Age Fjörtoft rechnet gnadenlos mit dem ungarischen Nationalspieler ab. Für den Norweger ist der Außenverteidiger sogar der "schlechteste Einkauf in der Geschichte des FC Liverpool".

Dabei konnten die "Reds" am Dienstagabend in der Champions League einen spektakulären Erfolg feiern. Nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand kämpfte sich Liverpool gegen Villarreal zurück und setzte sich am Ende mit 4:3 durch. Doch trotz des Sieges gab es von Fjörtoft deutliche Kritik.

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Bereits vor dem Anpfiff hatte der 59-Jährige bei Sky kein gutes Haar an der Mannschaft gelassen. "Die Aufstellung heute ist keine gute Mannschaft", erklärte der frühere norwegische Nationalspieler.

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Besonders Milos Kerkez bekam sein Fett weg. Dass der Linksverteidiger nicht in der Startelf stand, zeige laut Fjörtoft, "wie schlecht er ist". Anschließend legte der TV-Experte noch einmal nach: "Kerkez ist der schlechteste Einkauf in der Geschichte des FC Liverpool."

Eine heftige Ansage gegen den 22-jährigen Ungarn, für den Liverpool im Sommer 2025 tief in die Tasche gegriffen hatte. Rund 47 Millionen Euro überwiesen die Engländer an Bournemouth, um sich die Dienste des Außenverteidigers zu sichern. Kerkez unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre.

Eine besondere Verbindung hat der ungarische Nationalspieler übrigens zu Österreich. In seiner Jugend wurde Kerkez im Nachwuchs des SK Rapid ausgebildet. Ausgerechnet eine ehemalige Rapid-Legende teilt nun derart heftig gegen ihn aus.

Fjörtoft selbst stand zwischen 1989 und 1993 für die Hütteldorfer auf dem Platz und erzielte in 128 Partien insgesamt 67 Treffer. Doch nicht nur Kerkez steht in der Kritik des Norwegers. Auch die gesamte Liverpool-Defensive bereitet dem ehemaligen Stürmer Sorgen. Trotz des spektakulären Erfolgs gegen Villarreal sieht Fjörtoft die Engländer derzeit nicht als ernsthaften Anwärter auf den Champions-League-Titel.

"Die lassen zu viele Chancen zu. Die kassieren zu viele Tore. Drei Tore gegen Villarreal zu Hause in Anfield", kritisierte der TV-Experte die anfällige Hintermannschaft. Immerhin stimmt bei Liverpool bislang die Punkteausbeute. Nach drei Spielen in der Ligaphase der Königsklasse halten die "Reds" bei neun Zählern und sind damit weiterhin ohne Punktverlust.