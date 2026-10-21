i Vincent Kompany ist nicht bei 100%. IMAGO/STEINSIEK.CH Fehlt er gegen Arsenal? "Er hatte Probleme" - Sorge um Bayern-Coach Kompany Der Trainer des FC Bayern, Vincent Kompany, könnte für den Champions-League-Hit gegen Arsenal ausfallen. Von Sport Heute 21.10.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trainer-Sorgen beim FC Bayern München! Ausgerechnet vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal droht dem deutschen Rekordmeister der Ausfall von Cheftrainer Vincent Kompany. Der 40-jährige Belgier liegt mit einem Virusinfekt flach. Ob er am Mittwochabend an der Seitenlinie stehen kann, ist weiterhin unklar.

Bereits am Montag fehlte Kompany auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Auch beim Abschlusstraining am Dienstag war der Bayern-Coach nicht dabei. Stattdessen übernahmen seine Assistenten Aaron Danks, Floribert N’Galula, René Maric und Daniel Fradley die Leitung der Einheit.

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Auch bei der Pressekonferenz vor dem Duell mit den Londonern musste Kompany passen. Sein Stellvertreter Aaron Danks sprang ein und gab wenig Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr des Belgiers.

"Es ist schwer zu sagen, ob er morgen dabei sein wird! Das Wichtigste, wozu wir ihn gerade ermutigen, ist, sich auszuruhen und sich die Zeit zu nehmen, die er braucht – wie lange das auch dauern mag", erklärte der 43-Jährige.

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Eine genaue Prognose wollte Danks nicht abgeben: "Leider kann ich keine genaueren Angaben machen, ob das nun morgen sein wird oder erst in zwei, drei Tagen. Das weiß ich im Moment nicht. Wir schauen einfach von Tag zu Tag, wie es läuft."

Viruseffekt macht Kompany zu schaffen

Besonders bitter: Der Virusinfekt macht Kompany offenbar stärker zu schaffen als zunächst angenommen. Neben der Erkrankung kämpft der Bayern-Trainer auch mit körperlichen Beschwerden. Laut dem Bericht fällt es ihm derzeit schwer, längere Zeit zu stehen oder Treppen zu steigen. Danks bestätigte die Probleme: "Er hatte zeitweise Probleme mit den Beinen. Er hat Schmerzen in den Beinen."

Seinen ehrgeizigen Chef zum Ausruhen zu bewegen, sei allerdings keine leichte Aufgabe. "Es ist wirklich nicht einfach, Vincent dazu zu bringen, sich auszuruhen. Das ist eine Herausforderung – ihr kennt ihn als Person! Er ist eine echte Führungspersönlichkeit und arbeitet hart. Aber er hat einen Virus, und es ist wichtig, dass er sich ausruht", so der Engländer.

Sollte Kompany tatsächlich ausfallen, müsste Danks erneut bei einem Champions-League-Spiel das Kommando übernehmen. Bereits im April sprang er beim spektakulären 4:5 im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain für den damals gelbgesperrten Belgier ein.

Auch diesmal soll die Abstimmung zwischen den beiden Trainern eng bleiben. "Wir sind ständig im Austausch. Ich werde also auf die eine oder andere Weise mit Vincent in Kontakt stehen", versicherte Danks.

Ob Kompany am Mittwochabend beim Anpfiff um 21 Uhr tatsächlich in der Allianz Arena auf der Trainerbank sitzen wird, dürfte sich erst kurzfristig entscheiden. Laut "Bild" hoffen die Bayern weiterhin auf eine rechtzeitige Rückkehr ihres Cheftrainers.