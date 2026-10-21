i Die PSG-Hooligans mit ihrem Plakat. IMAGO/Shutterstock Eklat vor dem Spiel "Massaker auf Pariser Art" - Ultras schockieren im Hit Beim Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona kam es vor dem Spiel zu einem Eklat rund um die Pariser Ultras. Von Sport Heute 21.10.2026, 07:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war das erwartete Fußballfest am dritten Spieltag der Champions League! Paris Saint-Germain besiegte am Dienstagabend in einem spektakulären Spiel den FC Barcelona mit 4:2. Für Kopfschütteln sorgt jedoch die Massaker-Choreografie der PSG-Fans.

Mit einem blutigen Mega-Banner zogen die Anhänger von Paris Saint-Germain – wenige Tage vor Halloween – die Blicke auf sich. Kurz vor dem Anpfiff präsentierten die Fans eine Choreografie, auf der ein Mann mit Maske, PSG-Trikot und einer Kettensäge zu sehen war. Dieser zersägte dabei das Wappen des spanischen Meisters. Auf dem blutigen Plakat stand zudem der Text: "Massacre à la parisienne" (auf Deutsch: „Massaker auf Pariser Art“).

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Zu viel des Guten? Einige Fans sprechen von einer "geschmacklosen" Aktion. Wie die katalanische Tageszeitung "Sport" berichtet, zeigten sich auch die Verantwortlichen des FC Barcelona verärgert. Es ist sogar von einer möglichen Beschwerde bei der UEFA die Rede. Hat das Banner vielleicht sogar noch ein Nachspiel für den französischen Topklub?

Fest steht: Der Kracher wurde am Dienstag den Erwartungen voll gerecht. Paris, der Gewinner der jüngsten beiden Königsklassen-Auflagen, entschied den Hit gegen den FC Barcelona mit 4:2 für sich und ist auch nach der dritten Partie der Ligaphase ohne Punktverlust.

Damit bezwang PSG nach Manchester City das nächste Kaliber. Mit nun 13 ungeschlagenen Partien in der Champions League stellten die Franzosen einen Klubrekord aus den Saisonen 2012/13 und 2013/14 ein. Für PSG war es der siebente Pflichtspielsieg in Folge, gegen Barça gab es den dritten Sieg in Serie.