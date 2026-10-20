i Van Dijk im Laufduell IMAGO/Every Second Media 9 Spiele, 40 Tore Spektakuläre Siege für Liverpool, City und AS Roma Der Champions-League-Dienstag hatte es in sich, bescherte den Fans 40 Tore in neun Partien. Besonders spannend machte es Liverpool. Von Sport Heute 20.10.2026, 23:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Schatten des Mega-Krachers zwischen Paris Saint-Germain und Barcelona (4:2) zeigte auch der FC Liverpool am Dienstag auf. Allerdings mit Startschwierigkeiten. Die "Reds" lagen daheim an der Anfield Road gegen Villarreal bereits mit 0:2 in Rückstand. Aber: Mac Allister (36., 65.), Araujo (45.) und Wirtz (68.) drehten die Partie. Oluwaseyi (87.) betrieb nur noch Ergebniskosmetik.

Liverpool hält damit wie PSG bei neun Punkten nach drei Runden, ist makellos unterwegs.

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Für ein 5:1-Schützenfest sorgte Manchester City gegen AEK Athen – trotz Schonung von Erling Haaland. Anderson (12.), Foden (34., 65., 76.) und Cherki (57.) ließen wenig Spannung aufkommen.

Souverän gestaltete den Abend auch die AS Roma gegen Slovan Bratislava. Hermoso (21.), Molina (39.), Pisilli (52.) und Malen (58.) trafen beim 4:0. ÖFB-Legionär Kevin Wimmer saß bei den Gästen auf der Bank.

PSV Eindhoven siegte ohne Paul Wanner beim FC Porto mit 1:0. Stuttgart eroberte daheim gegen Atletico Madrid ein 1:1, hält bereits bei sieben Zählern.

Viel Mühe hatte Napoli mit Norwegen-Klub Bodö/Glimt, rang den Außenseiter mit 4:3 nieder. McTominay (41., 75.) schnürte einen Doppelpack. Auch Politano (1.) trug sich in die Schützenliste ein, Björtuft (88.) steuerte ein Eigentor bei.

Grund zur Freude hatten die Dortmund-Legionäre Carney Chukwuemeka (bis 71.) und Marcel Sabitzer (ab 71.). Sie jubelten über einen 2:1-Erfolg gegen Sabah. Guirassy (10., 53.) machte beide BVB-Goals.

Nur 2:2 spielte Fenerbahce Istanbul gegen Slavia Prag. Kacor besorgte in der 90. Minute den Ausgleich der Tschechen.