i Liverpool-Ikone Didi Hamann. IMAGO/Jan Huebner Kuriose Anekdote Ex-Kollege packt aus: Polizei sperrte Hamann ein Jamie Carragher und Didi Hamann spielten einst Seite an Seite bei Liverpool. Nun packte der Engländer eine kuriose Anekdote über den Deutschen aus. Von Sport Heute 20.10.2026, 22:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Enthüllung über Didi Hamann! Der ehemalige Liverpool-Star sorgt heute vor allem als TV-Experte mit seinen Aussagen für Schlagzeilen. Doch während seiner aktiven Karriere ging es offenbar noch deutlich turbulenter zu. Ex-Teamkollege Jamie Carragher verrät jetzt: Hamann wurde einst in Japan von der Polizei geschnappt und eingesperrt!

Im Podcast "Hamann & Stankovic" von "Sky Sport Austria" packte Carragher über einen kuriosen Vorfall am Rande der Klub-WM 2005 in Tokio aus. Liverpool hatte damals das Finale gegen den FC Sao Paulo verloren. Anschließend wollten die beiden Profis gemeinsam mit einigen Liverpool-Fans ihren Frust wegtrinken.

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Doch der Abend geriet völlig außer Kontrolle. "Wir waren nicht die schnellsten Spieler", scherzte Carragher. Das wurde zum Problem, als die beiden plötzlich von der Polizei verfolgt wurden. Der ehemalige englische Nationalspieler konnte entkommen, sein deutscher Teamkollege hatte weniger Glück.

"Didi wurde erwischt und eingesperrt", erzählte Carragher. Er selbst sei der etwas schnellere Läufer gewesen und habe deshalb flüchten können. Was genau die beiden Fußballer angestellt hatten und warum die Polizei hinter ihnen her war, verrieten sie allerdings nicht.

Besonders kurios: Am nächsten Morgen wollte Carragher seinen Liverpool-Kollegen gerade von dem nächtlichen Abenteuer erzählen. "Und plötzlich kommt Didi Hamann zum Frühstück, als wäre nichts passiert", erinnerte sich der frühere Verteidiger. Die Nacht in Polizeigewahrsam schien Hamann also nicht lange aus der Bahn geworfen zu haben.

Es war nicht die einzige wilde Geschichte aus ihrer gemeinsamen Zeit. Hamann erinnerte sich auch an einen Nachtklubbesuch im Jahr 1999, nach dem beide zum Rapport beim Trainer antreten mussten. Sportlich waren die beiden dennoch höchst erfolgreich: Zwischen 1999 und 2006 gewannen sie mit Liverpool unter anderem die Champions League und den UEFA-Cup. Ihre Freundschaft hält bis heute.