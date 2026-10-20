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Gelbe Jubeltraube – das deutet auf einen BVB-Sieg hin.
Gelbe Jubeltraube – das deutet auf einen BVB-Sieg hin.
IMAGO/Anadolu Agency
Champions League

2:1! Dortmund-Österreicher erzittern drei Punkte

Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka feierten auswärts bei Sabah FK einen 2:1-Erfolg – zweiter Sieg im dritten Champions-League-Match.
Von Sport Heute
20.10.2026, 20:49
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Borussia Dortmund hat den zweiten Sieg in der noch jungen Champions-League-Saison gefeiert. Der BVB gewann am Dienstag bei Sabah FK in Aserbaidschan mit 2:1 (1:1), zeigte eine gute Reaktion auf die jüngste Niederlage bei Bodö/Glimt (0:1).

Serhou Guirassy (10./53.) traf für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac im Doppelpack. Für den Außenseiter war Aden McCarthy (39.) erfolgreich.

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Bei den überlegenen Deutschen stand Carney Chukwuemeka in der Startelf. In der 70. Minute machte er für seinen ÖFB-Kollegen Marcel Sabitzer Platz.

Dortmund hat nun sechs Punkte aus drei Spielen. Am 4. November geht es in der Königsklasse mit einem Heimspiel gegen Betis Sevilla weiter. Zudem folgen in diesem Jahr noch die Spiele beim FC Arsenal (24. November) und gegen Inter Mailand (9. Dezember).

Fenerbahce verspielt 2:0-Vorsprung

Im zweiten "frühen" Dienstag-Match kam Fenerbahce Istanbul gegen Slavia Prag nicht über ein 2:2 hinaus. Oguz Aydin (4.) und Mason Greenwood (11.) stellten rasch auf 2:0, doch Lukas Provod (15.) und Pavel Kacor (90.) traten als Party-Crasher auf.

red, 20.10.2026, 20:49
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