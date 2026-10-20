i Sergen Yalcin IMAGO/Anadolu Agency Sergen Yalcin Türkei stellt Teamchef-Nachfolger von Montella vor Sergen Yalcin übernimmt als Teamchef die türkische Nationalmannschaft nach einer Niederlagenserie und ersetzt Vincenzo Montella. Von Sport Heute 20.10.2026, 17:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der türkische Fußballverband hat Sergen Yalcin zum neuen Teamchef der Nationalmannschaft ernannt. Der 53-Jährige erhält einen Vertrag über vier Jahre und folgt auf den Italiener Vincenzo Montella, der Anfang des Monats entlassen worden war.

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Yalcin übernimmt die Mannschaft nach einer schwierigen Nations-League-Saison. Die Türkei liegt in Gruppe A1 nach vier Niederlagen in Folge auf dem letzten Platz. Auch bei der Weltmeisterschaft 2026 war für das Team bereits in der Gruppenphase Schluss.

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"Wir wünschen Yalcin in seiner neuen Aufgabe viel Erfolg und hoffen, dass sich diese Entscheidung für unser Land und unsere Nationalmannschaft als glückbringend erweist", teilte der Verband mit.

Yalcin ist eine bekannte Größe im türkischen Fußball. Zwischen 1994 und 2003 absolvierte er 37 Länderspiele, kam bei der EM 1996 und der EM 2000 zum Einsatz und spielte für Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray.

Als Trainer führte er Besiktas in der Saison 2020/21 zum Double aus Meisterschaft und türkischem Cup. Seine zweite Amtszeit bei Besiktas endete im Mai.