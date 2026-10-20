i Wöber benötigte Hilfe. IMAGO/RHR-Foto Training abgebrochen Abtransport im Golf-Kart! Wieder Sorge um Wöber Schreckmoment auf Schalke! Maximilian Wöber musste das Training vorzeitig beenden. Ob der ÖFB-Verteidiger gegen Köln auflaufen kann, ist offen. Von Sport Heute 20.10.2026, 21:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Verletzungssorgen um Maximilian Wöber! Der 28-Jährige musste am Dienstag das Training des FC Schalke vorzeitig abbrechen und wurde anschließend mit einem Golfkart abtransportiert. Das berichtet die "WAZ".

Auf einem Video ist zu sehen, wie sich der ÖFB-Teamspieler die Hände vors Gesicht hält. Wie schwer sich Wöber verletzt hat, war zunächst nicht bekannt.

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Damit steht auch hinter seinem Einsatz im Bundesligaspiel am Wochenende gegen Köln ein Fragezeichen. Eine Diagnose steht noch aus.

Seit seinem Wechsel von Leeds United absolvierte Wöber sechs Bundesligaspiele für die Königsblauen und erzielte dabei einen Treffer. In der Startelf von Trainer Miron Muslic stand der Verteidiger bislang allerdings erst einmal.