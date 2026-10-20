i Grenzenloser Jubel bei Paris, Enttäuschung bei Barcelona. Reuters Wildes Tor-Spektakel 4:2! Champion Paris zeigt Barcelona die Grenzen auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain feierte in der Champions League einen 4:2-Sieg gegen Barcelona, fügte den Katalanen die erste Pleite zu. Von Sport Heute 20.10.2026, 22:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona, Erster gegen Zweiter. Zu diesem Gigantenduell kam es am Dienstag am dritten Spieltag der Champions League. Beide Klubs hatten bis dahin eine makellose Bilanz – die Katalanen sind sie nun los.

Titelverteidiger PSG feierte im ausverkauften Parc des Princes einen umjubelten 4:2-Erfolg, führt die Tabelle der "Königsklasse" mit neun Zählern an. Die Tore besorgten Desire Doue (38.), Lucas Hernandez (72.), Vitinha (81.) und Fabian Ruiz (86.). Xavi Espart (55.) und Lamine Yamal (79.) gelang zwischenzeitlich der Ausgleich zum 1:1 und 2:2.

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Dem ersten Treffer ging ein Patzer von Barca-Megastar Yamal voraus. Der Spanier chippte den Ball lässig Richtung Mittelfeld, fand aber einen Gegenspieler – und leitete so ungewollt das 0:1 ein.

Beinahe im Gegenzug fand ein Steilpass Fermin Lopez. Aber: Paris-Keeper Safonov war zur Stelle, rettete in höchster Not.

Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Feld: Ousmane Dembele und Dani Olmo. Beide Vereine mussten früh einen ihrer Topspieler verletzt auswechseln.

Nach der Pause versuchte Barcelona, die Partie zu drehen und Trainer Hansi Flick den 100. "Dreier" seiner Ära zu bescheren. Den ersten Schritt dazu machte Xavi Espart (55.), der bei seinem Startelf-Debüt in der Champions League das 1:1 machte.

Aber: Paris hatte eine Antwort, obwohl Khvicha Kvaratskhelia angeschlagen raus musste. Zunächst scheiterte Ferran Torres nach einem Stanglpass an der Stange. Sekunden später war Lucas Hernandez per Kopf zur Stelle – 2:1 (72.).

Barcelona steckte nicht auf – und kam dank Yamal (79.) zurück ins Spiel. Der 19-Jährige tankte sich durch und schloss scharf ins kurze Eck zum 2:2 ab. Der Jubel über den Treffer dauerte nicht lange. Nur zwei Minuten später brachte Vitinha (81.) die Hausherren wieder in Front. Fabian Ruiz (86.) machte den Deckel drauf.

Nächster Paris-Gegner in der "Königsklasse" ist am 3. November Villarreal. Barcelona bekommt es mit Aston Villa zu tun.