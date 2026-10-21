i PSG jubelt über Barca. IMAGO/Xinhua Alle Spiele und Ergebnisse 40 Tore! Champions-League-Wahnsinn am Dienstag 40 Tore an einem Spieltag der Champions League sieht man auch nicht alle Tage. "Heute" zeigt einen Überblick auf alle Spiele und Ergebnisse. Von Sport Heute 21.10.2026, 07:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Torfestival in der Champions League! Am Dienstagabend bekamen die Fans in der Königsklasse einiges geboten. Liverpool lieferte sich mit Villarreal einen wilden Schlagabtausch, Manchester City feierte einen Kantersieg und auch in Neapel fielen die Tore am laufenden Band.

An der Anfield Road erwischte Liverpool einen völlig verpatzten Start. Bereits nach fünf Minuten nutzte Georges Mikautadze einen schweren Fehler von Virgil van Dijk zur Führung für Villarreal. Die Spanier blieben gefährlich und legten nach knapp einer halben Stunde durch Cardona nach. Beim Stand von 0:2 wurden die ersten Pfiffe der Liverpool-Fans laut.

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Doch die "Reds" kämpften sich zurück. Alexis Mac Allister verkürzte zunächst auf 1:2, ehe Araujo unmittelbar vor der Halbzeitpause den Ausgleich erzielte. Die Defensive der Gäste machte dabei keine gute Figur.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Mac Allister schnürte seinen Doppelpack und brachte Liverpool erstmals in Führung. Wenig später durfte auch Wirtz jubeln. Der deutsche Nationalspieler traf zum 4:2 und sorgte damit für die vermeintliche Vorentscheidung.

Diese Österreicher gewannen die Champions League i ?

Doch Villarreal gab sich nicht geschlagen. Oluwaseyi verkürzte in der Schlussphase noch einmal auf 3:4. Am Ende retteten die Engländer den knappen Vorsprung über die Zeit und feierten einen spektakulären Heimsieg.

Manchester City in Torlaune

Auch Manchester City zeigte sich in Torlaune. Gegen AEK Athen brachte Elliott Anderson die Mannschaft bereits nach elf Minuten in Führung. Phil Foden erhöhte noch vor der Pause auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel wurde es kurzzeitig spannend. Pilios verkürzte für die Griechen auf 1:2, doch Rayan Cherki stellte mit einem sehenswerten Treffer den alten Abstand wieder her.

Alle Spiele und Ergebnisse im Überblick: Saba FK - Borussia Dortmund 1:2 Fenerbahce Istanbul - Slavia Prag 2:2 VFB Stuttgart - Atletico Madrid 1:1 Manchester City - AEK Athen 5:1 Liverpool FC - Villarreal CF 4:3 AS Rom - Slovan Bratislava 4:0 FC Porto - PSV Eindhoven 0:1 Neapel - Bodö/Glimt 4:3 Paris Saint-Germain - FC Barcelona 4:2

Anschließend drehte Foden richtig auf. Der Engländer erzielte zwei weitere Treffer, schnürte damit einen Dreierpack und fixierte den deutlichen 5:1-Erfolg der Skyblues.

Eine klare Angelegenheit wurde auch das Duell zwischen der AS Roma und Slovan Bratislava. Mario Hermoso brachte die Italiener in Führung, Nahuel Molina erhöhte noch vor der Pause auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel legten Nicolo Pisilli und Donyell Malen nach. Letzterer verwandelte in der 58. Minute einen Elfmeter zum 4:0-Endstand.

Besonders turbulent ging es auch in Neapel zu. Matteo Politano brachte die Hausherren gegen Bodö/Glimt früh in Führung, doch Jens Petter Hauge glich für die Norweger aus. Scott McTominay stellte nach Vorarbeit von Kevin de Bruyne noch vor der Pause auf 2:1.

Im zweiten Durchgang gelang Bodö/Glimt durch Helmersen erneut der Ausgleich. McTominay brachte Neapel mit seinem zweiten Treffer wieder in Führung. Ein Eigentor von Björtuft sorgte in der Nachspielzeit für das 4:2. Die Gäste verkürzten zwar noch einmal, mussten sich aber mit 3:4 geschlagen geben.

Im Duell zwischen dem FC Porto und der PSV Eindhoven mussten die Fans hingegen lange auf den ersten Treffer warten. Erst nach der Pause brachte Guus Til die Niederländer mit 1:0 in Führung.

Grund zur Freude hatten die Dortmund-Legionäre Carney Chukwuemeka (bis 71.) und Marcel Sabitzer (ab 71.). Sie jubelten über einen 2:1-Erfolg gegen Sabah. Guirassy (10., 53.) machte beide BVB-Goals.

Nur 2:2 spielte Fenerbahce Istanbul gegen Slavia Prag. Kacor besorgte in der 90. Minute den Ausgleich der Tschechen.