i ÖFB-Star Carney Chukwuemeka. IMAGO/PS Images Nach Champions-League-Spiel "Nicht einladend genug" - BVB-Stars pfeifen auf Dusche Den knappen 2:1-Auswärtssieg beim Sabah FK duschten sich die Stars von Borussia Dortmund nicht im Stadion. Von Sport Heute 21.10.2026, 07:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kuriose Szenen nach dem Champions-League-Sieg von Borussia Dortmund! Nach dem knappen 2:1-Erfolg bei Sabah FK in Aserbaidschan verließen die BVB-Stars das Stadion in Baku fluchtartig. Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka und Co. verzichteten sogar auf die Dusche nach dem Spiel.

Der Grund für den ungewöhnlichen Abgang: Die Dortmunder waren ausdrücklich angewiesen worden, die Duschen im Olympiastadion von Baku nicht zu benutzen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Wir haben auch gestern nach dem Training nicht geduscht – und treten nun die schnelle Rückreise ins Hotel an. Uns wurde gesagt, dass wir hier nicht duschen sollen", erklärte BVB-Trainer Niko Kovac nach der Partie.

Dabei ist die Arena in Aserbaidschans Hauptstadt keineswegs veraltet. Das Stadion wurde erst 2015 fertiggestellt und war bei der Europameisterschaft 2021 sogar einer der Austragungsorte.

Dennoch schienen die sanitären Einrichtungen nicht den Vorstellungen der Dortmunder zu entsprechen. Sportdirektor Ole Book lieferte nach dem Spiel eine vielsagende Erklärung.

"Ich glaube, die Duschen waren etwas einladender im Hotel. Deshalb schauen wir, dass die Spieler schnell dahin kommen", sagte der Funktionär in der Interviewzone.

Was genau an den Duschen im Stadion auszusetzen war, wollte Book allerdings nicht verraten. Stattdessen ließ er Raum für Spekulationen. "Einladender, das kann man sich ja ein bisschen ausmalen", erklärte er und ergänzte, dass die Duschen "nicht ganz so schick" gewesen seien.

Sportlich gab es für die Dortmunder hingegen endlich wieder Grund zur Freude. Nach zuvor drei sieglosen Partien feierte die Mannschaft von Kovac beim aserbaidschanischen Meister einen wichtigen 2:1-Erfolg.

Für die Tore sorgte Serhou Guirassy mit einem Doppelpack. Auch ÖFB-Legionär Carney Chukwuemeka zeigte eine starke Leistung. Nach dem mühevollen Auswärtssieg ging es für die BVB-Stars jedenfalls auf direktem Weg zurück ins Mannschaftshotel – wo dann auch endlich geduscht werden durfte.