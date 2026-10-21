i Jubeln die Bayern gegen Arsenal? GEPA pictures Champions-League-Hit Dieser TV-Sender überträgt Bayern gegen Arsenal Auch am Mittwoch steht ein Hit in der Champions League an. Der FC Bayern trifft auf Arsenal London. Von Sport Heute 21.10.2026, 08:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwochabend wartet auf die Fußballfans ein echter Kracher in der Champions League! Der FC Bayern München mit ÖFB-Star Konrad Laimer empfängt den englischen Topklub FC Arsenal. Zwei europäische Schwergewichte kämpfen um wichtige Punkte in der Ligaphase der Königsklasse.

Die Ausgangslage verspricht Hochspannung. Während die Gunners mit zwei Siegen perfekt in die neue Champions-League-Saison gestartet sind, mussten die Münchner bereits einen Rückschlag hinnehmen.

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Beim Auswärtsspiel gegen Viking FK kam der deutsche Rekordmeister nicht über ein überraschendes 3:3-Unentschieden hinaus. Gegen Arsenal wollen die Bayern nun wieder ein Ausrufezeichen auf internationaler Bühne setzen.

Einfach wird das allerdings nicht. Arsenal reist mit viel Selbstvertrauen nach München und möchte seine makellose Bilanz in der Königsklasse weiter ausbauen. Die Bayern wiederum wollen vor heimischer Kulisse ihre internationale Klasse unter Beweis stellen.

Die Antwort gibt es am Mittwochabend live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Die Übertragung beginnt bereits um 20 Uhr. Für die Kommentierung hat sich Sky prominente Verstärkung geholt: Der ehemalige ÖFB-Teamchef Ralph Hasenhüttl wird das Spitzenspiel gemeinsam mit Martin Konrad begleiten.