i Der LASK will über Punkte jubeln. GEPA pictures Champions-League-Showdown Dieser TV-Sender zeigt den LASK gegen Sporting Lissabon Der LASK trifft in der dritten Runde der Champions League Auswärts auf Sporting Lissabon. Dieser TV-Sender überträgt das Spiel. Von Sport Heute 21.10.2026, 08:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für den LASK steht am Mittwochabend die nächste große Herausforderung in der Champions League auf dem Programm. Die Linzer gastieren am dritten Spieltag der Ligaphase bei Sporting Lissabon. Anpfiff in der portugiesischen Hauptstadt ist um 21 Uhr. Doch wo können die Fans das Spiel live verfolgen?

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt wartet die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der Königsklasse. Zum Start mussten sich die Linzer AEK Athen knapp mit 0:1 geschlagen geben, ehe es bei der Champions-League-Heimpremiere gegen Liverpool eine spektakuläre 3:6-Niederlage setzte.

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Immerhin gelang dem LASK am vergangenen Wochenende in der heimischen Bundesliga ein Befreiungsschlag. Mit einem deutlichen 4:0-Auswärtssieg gegen Austria Lustenau beendeten die Oberösterreicher ihre kleine Negativserie und tankten Selbstvertrauen für den Auftritt in Portugal.

Mit Sporting wartet allerdings ein Gegner in Topform. Der portugiesische Vizemeister ist mit zwei Siegen perfekt in die Champions-League-Saison gestartet. Zum Auftakt setzten sich die Grün-Weißen gegen Galatasaray durch, anschließend folgte ein Auswärtserfolg gegen Lens.

Zudem konnten sich die Portugiesen am vergangenen Wochenende ausruhen. In der heimischen Liga fanden keine Spiele statt.

Das Champions-League-Duell zwischen Sporting Lissabon und dem LASK wird am Mittwoch exklusiv beim Pay-TV-Sender Canal+ übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20 Uhr, eine Stunde vor dem Anpfiff.

Kommentiert wird die Partie von Thomas Trukesitz und Stefan Oesen. Neben der TV-Übertragung bietet Canal+ das Spiel auch im Livestream an.