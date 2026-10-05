i Ein Teller bleibt stehen, dann folgt der nächste. Eine Theorie erklärt, warum zu Hause Chaos wächst. iStock/Thomas Northcut (Symbolbild) "Broken-Windows-Theory" Dieser Psycho-Effekt lässt das Chaos bei dir wachsen Erst steht nur ein Teller herum, plötzlich sieht die ganze Küche chaotisch aus. Dahinter könnte ein spannender psychologischer Effekt stecken. Von Heute Life 05.10.2026, 13:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Pullover landet auf dem Sessel. Später kommt die Jeans dazu, am nächsten Morgen noch ein T-Shirt. In der Küche wartet währenddessen ein Häferl im Waschbecken – und weil dort ohnehin schon etwas steht, gesellen sich Teller und Müslischüssel gleich dazu. Aus einer Kleinigkeit wird erstaunlich schnell ein kleines Chaos. Doch warum fällt es uns so viel leichter, Unordnung zu vergrößern, sobald sie einmal angefangen hat?

Die Wurzeln der Theorie: Kriminologie als Ursprung

Auf TikTok liefert Influencerin Onyi dafür eine einprägsame Erklärung: Die dreckige Küchenzeile, der Wäscheberg oder der berühmte Klamottenstuhl seien gewissermaßen unser persönliches "kaputtes Fenster". Sie überträgt damit die sogenannte "Broken-Windows"-Theorie auf den Haushalt.

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Ein kaputtes Fenster verändert unser Verhalten

Ursprünglich hat die Theorie mit Aufräumen allerdings nichts zu tun. Der Politikwissenschaftler James Q. Wilson und der Kriminologe George L. Kelling formulierten sie bereits 1982. Vereinfacht gesagt lautet die Idee: Sichtbare Zeichen von Unordnung können den Eindruck vermitteln, dass Regeln hier ohnehin nicht besonders ernst genommen werden. Das namensgebende Beispiel ist ein zerbrochenes Fenster, das nicht repariert wird: Bleibt es kaputt, könnte das signalisieren, dass sich niemand kümmert – und weitere Regelverstöße begünstigen.

Diesen Gedanken übertragen inzwischen manche auf die eigenen vier Wände: Steht bereits ein Teller herum, wirkt der zweite plötzlich weniger störend. Liegt ein Kleidungsstück am Boden, ist die Hemmschwelle für das nächste geringer. Irgendwann entsteht das Gefühl: Jetzt ist es ohnehin schon unordentlich.

Wissenschaftlich umstritten

Ganz so einfach lässt sich menschliches Verhalten allerdings nicht erklären. Sechs Feldexperimente aus dem Jahr 2008 lieferten zwar Hinweise darauf, dass beobachtete Regelverstöße weitere Normverletzungen wahrscheinlicher machen können.

Die "Broken-Windows"-Theorie wird in der Forschung dennoch kontrovers diskutiert. Übersichtsarbeiten zeigen: Es gibt Hinweise auf Zusammenhänge zwischen sichtbarer Unordnung und Verhalten, aber keine eindeutige wissenschaftliche Einigkeit darüber, wie stark Unordnung selbst weitere Verstöße verursacht.

Für den Klamottenstuhl bedeutet das also nicht, dass ein einzelner Pullover zwangsläufig eine Lawine auslöst. Als Bild für einen alltäglichen Effekt funktioniert die Idee trotzdem erstaunlich gut.

Wenn das Chaos auch im Kopf ankommt

Unordnung kann mit unserem Wohlbefinden zusammenhängen. Eine 2025 im "Journal of Environmental Psychology" veröffentlichte Untersuchung mit 501 Erwachsenen fand: Mehr wahrgenommene Unordnung zu Hause ging mit schlechterem psychischen Wohlbefinden einher. Entscheidend ist allerdings die Richtung dieses Zusammenhangs. Die Forschenden können daraus nicht ableiten, ob das Chaos die Stimmung verschlechtert – oder ob Menschen weniger Kraft zum Aufräumen haben, wenn es ihnen ohnehin nicht gut geht.

Bereits eine Untersuchung aus dem Jahr 2010 fand bei Frauen, die ihr Zuhause häufiger als unordentlich oder unfertig beschrieben, unter anderem ungünstigere Cortisol-Verläufe und eine gedrücktere Stimmung.

So stoppst du das Chaos, bevor es wächst

Die Lösung muss deshalb nicht der perfekt durchorganisierte Instagram-Haushalt sein. Aufräumexpertin Allison Flinn empfiehlt, Gegenstände möglichst direkt wegzuräumen und ihnen einen festen Platz zu geben.

Ähnlich funktioniert das sogenannte OHIO-Prinzip: "Only handle it once." Statt die Jacke zuerst über den Sessel zu hängen und später noch einmal anzugreifen, landet sie gleich am vorgesehenen Platz.