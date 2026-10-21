i Die Ultras von PSG sorgen für Aufsehen. IMAGO/PsnewZ Spanier sind sauer Nach "Massaker"-Plakat schaltet Barcelona die UEFA ein Das makabere Plakat der PSG-Ultras im Champions-League-Hit gegen Barcelona kann nun ein Nachspiel für die Franzosen haben. Von Sport Heute 21.10.2026, 11:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt hat die umstrittene Massaker-Choreografie der Fans von Paris Saint-Germain ein Nachspiel! Beim spektakulären 4:2-Erfolg gegen den FC Barcelona in der Champions League sorgten die Anhänger des französischen Topklubs mit einem riesigen Banner für Aufregung. Nun schalten die Katalanen die UEFA ein.

Bereits vor dem Anpfiff im Pariser Prinzenpark hatten die PSG-Fans mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt. Auf einem riesigen Banner war ein Mann mit Maske, PSG-Trikot und Kettensäge zu sehen, der das Wappen des FC Barcelona zersägte. Dazu prangte auf der blutigen Choreografie der Schriftzug "Massacre à la parisienne", zu Deutsch: "Massaker auf Pariser Art".

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Während einige Zuschauer die Aktion als geschmacklos kritisierten, sorgte das Banner vor allem bei den Verantwortlichen des FC Barcelona für Ärger.

Wie die spanische Nachrichtenagentur EFE und die katalanische Zeitung "La Vanguardia" unter Berufung auf Vereinskreise berichten, wollen die Katalanen die umstrittene Choreografie beim UEFA-Delegierten melden.

Damit könnte die Aktion für Paris Saint-Germain noch unangenehme Folgen haben. Ob der europäische Fußballverband tatsächlich Ermittlungen einleitet oder mögliche Sanktionen gegen den französischen Meister verhängt, ist derzeit allerdings offen.

In Frankreich wird die Aufregung hingegen deutlich gelassener aufgenommen. Der französische Sender RMC Sport verwies vor allem auf die bevorstehenden Halloween-Feierlichkeiten.

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"Wenige Tage vor Halloween war das Collectif Ultras Paris an diesem Dienstagabend in der Champions League in gruseliger Stimmung", schrieb der Sender über die Aktion der PSG-Ultras. Auch die französische Sportzeitung "L'Équipe" nahm die Choreografie mit einem Augenzwinkern auf. Zwar sei das angekündigte "Massaker mit der Kettensäge" ausgeblieben, auf dem Spielfeld habe es aber immerhin ein großes Fußball-Spektakel gegeben.

Sportlich hatten die Pariser am Dienstagabend jedenfalls allen Grund zum Jubeln. Mit einem 4:2-Erfolg gegen den FC Barcelona feierte die Mannschaft von Trainer Luis Enrique den dritten Sieg im dritten Spiel der Champions-League-Ligaphase.

Désiré Doué (38.), Lucas Hernández (72.), Vitinha (81.) und Fabián Ruiz (87.) sorgten mit ihren Treffern für die erste Pflichtspielniederlage der Katalanen in dieser Saison.

Während PSG in der Königsklasse damit weiterhin ohne Punktverlust bleibt, könnte der Sieg abseits des Rasens noch Konsequenzen haben. Die umstrittene Fan-Aktion beschäftigt nun auch die Verantwortlichen des FC Barcelona.