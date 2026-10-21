i Khvicha Kvaratskhelia verletzte sich. IMAGO/ZUMA Press Bilder sorgen Für Besorgnis Kreuzbandriss? Paris Saint-Germain zittert um Superstar Khvicha Kvaratskhelia von Paris Saint-Germain musste unter Schmerzen das Spielfeld verlassen. Von Sport Heute 21.10.2026, 09:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Verletzungssorgen bei Paris Saint-Germain! Der französische Topklub feierte am Dienstagabend in der Champions League zwar einen spektakulären 4:2-Erfolg gegen den FC Barcelona, musste den Sieg allerdings teuer bezahlen. Gleich drei Stars mussten verletzt ausgewechselt werden.

Besonders schlimm könnte es Khvicha Kvaratskhelia erwischt haben. Der 25-jährige Georgier verletzte sich in der zweiten Spielhälfte bei einem Zweikampf am Knie und blieb anschließend mit starken Schmerzen liegen.

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Die Bilder sorgten für große Besorgnis. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und gestützt von den Betreuern musste der Offensivspieler das Spielfeld verlassen. Eine genaue Diagnose steht noch aus, allerdings droht dem französischen Meister eine Hiobsbotschaft.

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, besteht beim Georgier der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Sollte sich dieser bestätigen, würde Kvaratskhelia eine monatelange Zwangspause drohen.

"Im Umfeld des Spielers herrscht große Besorgnis", berichtet das französische Medium. Die Stimmung rund um den 25-Jährigen sei demnach "sehr bedrückt".

Für PSG-Trainer Luis Enrique wäre ein längerer Ausfall ein schwerer Rückschlag. Kvaratskhelia zählt zu den wichtigsten Offensivspielern der Pariser und ist eine zentrale Figur im Angriff des französischen Spitzenklubs.

Doch damit nicht genug: Auch Superstar Ousmane Dembélé und Kapitän Marquinhos mussten beim Champions-League-Kracher gegen Barcelona vorzeitig vom Feld. Damit droht PSG gleich der Ausfall von drei Leistungsträgern.

Wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind und wie lange die betroffenen Spieler fehlen werden, ist derzeit noch offen.

So wurde der umjubelte 4:2-Erfolg gegen Barcelona von großen Sorgen überschattet. Statt ausschließlich über den nächsten Sieg in der Königsklasse zu jubeln, müssen die Pariser nun um ihre Stars zittern.