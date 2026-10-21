i Das Spiel zwischen Como und Manchester United könnte abgesagt werden. IMAGO/Every Second Media Sogar Absage möglich Wetter-Chaos bedroht Champions-League-Kracher Große Sorge vor dem Champions-League-Spiel zwischen Como und Manchester United. Schwere Regenfälle bedrohen den Fußball-Kracher. Von Sport Heute 21.10.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Land unter in Italien! Das Champions-League-Duell zwischen Como und Manchester United am Mittwochabend (18.45 Uhr) steht auf der Kippe. Heftige Regenfälle sorgen in der Lombardei für Chaos. Jetzt droht dem Europacup-Kracher sogar die Absage.

Bereits am Dienstag gingen über der norditalienischen Region sintflutartige Regenfälle nieder. Auch für Mittwoch ist keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil: Bis zum Anpfiff sollen laut Wetterprognosen weitere 64 Millimeter Regen fallen. Das entspricht gewaltigen 64 Litern Wasser pro Quadratmeter.

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Starkregen, Gewitter angesagt

Wie ernst die Lage ist, zeigt ein Video des englischen Journalisten Simon Peach auf X. Die Aufnahmen lassen Zweifel aufkommen, ob unter diesen Bedingungen überhaupt Fußball gespielt werden kann. Für die gesamte Lombardei haben die italienischen Behörden bereits die Wetterwarnstufe Orange ausgerufen.

Besonders brisant: Für den Mittwochabend werden zusätzlich Gewitter befürchtet. Damit könnte nicht nur der Zustand des Spielfelds zum Problem werden, sondern auch die Sicherheit der Spieler und Zuschauer. Für die Fans gibt es außerdem einen unangenehmen Haken: Nur eine Tribünenseite des Stadions ist überdacht.

Noch keine Entscheidung getroffen

Eine offizielle Entscheidung über eine mögliche Absage gibt es bislang nicht. Die UEFA hat sich zu den Wetterproblemen noch nicht geäußert. Ob die Partie wie geplant stattfinden kann, ist damit weiterhin offen.

Eine Verschiebung wäre für beide Klubs besonders ärgerlich. Wegen des dicht gedrängten Spielplans ist ein Ersatztermin nur schwer zu finden. Deshalb könnte die Entscheidung über eine Absage erst kurz vor dem Anpfiff fallen. Für Como und Manchester United beginnt damit das große Warten auf den Wetterbericht.