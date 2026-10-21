i Berthold Kimmich (l.) ist gestorben. IMAGO/Sven Simon Unerwartet mit 57 verstorben Tragische Details: Daran starb Kimmich-Vater Berthold Der Vater von Joshua Kimmich ist gestorben. Jetzt kommen die ersten Details zu seinem Ableben ans Licht. Von Sport Heute 21.10.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Nachrichten im Hause Kimmich!

Der Vater von Joshua Kimmich ist im Alter von 57 Jahren unerwartet und plötzlich gestorben. Der Kapitän des FC Bayern wird daher auch das Champions-League-Spiel gegen Arsenal verpassen. Das gab der Verein in einer Mitteilung auf der Plattform "X" bekannt.

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Ersten Medienberichten zufolge ist auch die Todesursache von Berthold Kimmich bekannt. Wie die "Bild" berichtet, ist Berthold Kimmich an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.

Schon in jungen Jahren unterstützte der Vater seinen Sohn auf dessen Weg zum Fußballprofi. Berthold, der selbst im Jugendfußball in Bösingen aktiv gewesen war, erkannte früh das Talent seines Sohnes und förderte ihn mit großem Einsatz.

Regelmäßig brachte Berthold, genannt Beppo, Joshua zum Training beim VfB Stuttgart. Die Fahrten aus dem Heimatort Bösingen waren mit erheblichem Aufwand verbunden. In einer ZDF-Dokumentation aus dem Jahr 2020 erinnerte sich Kimmich daran, dass sich die Strecke damals wie "eine halbe Weltreise" angefühlt habe. Im Heimatdorf sei sein Vater für diesen Einsatz teilweise sogar belächelt worden. Doch Berthold glaubte fest an die Fähigkeiten seines Sohnes.

Der weitere Karriereweg gab ihm recht. Über die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart und RB Leipzig schaffte Joshua Kimmich den Sprung zum FC Bayern München. Dort entwickelte er sich zum Champions-League-Sieger und zu einem der wichtigsten Spieler der deutschen Nationalmannschaft.

Wie eng das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war, wurde auch in der ZDF-Dokumentation "Kapitän Kimmich" deutlich. Der 102-minütige Film gewährte neben Einblicken in die Fußballkarriere auch persönliche Eindrücke aus dem Familienleben des Bayern-Stars.