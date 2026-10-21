i Berthold Kimmich (Im Trikot mit der Nummer 6) ist überraschend gestorben. IMAGO/Matthias Koch Große Trauer Todesfall in Familie – Kimmich verpasst Arsenal-Hit Joshua Kimmich verpasst das Spiel gegen Arsenal. Der Grund ist ein trauriger: Sein Vater ist gestorben. Von Sport Heute 21.10.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Nachrichten beim FC Bayern München! Joshua Kimmich (31) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Der Vater des deutschen Nationalspielers, Berthold Kimmich, ist im Alter von nur 57 Jahren plötzlich verstorben. Das berichtet die deutsche "Bild".

Bereits am Dienstag hatte das überraschende Fehlen des Bayern-Stars beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Kracher gegen Arsenal für Fragen gesorgt. Nun ist der traurige Hintergrund bekannt. Kimmich trauert um seinen Vater und wird auch beim Duell mit den Londonern am Mittwochabend (21 Uhr) nicht auf dem Platz stehen.

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Berthold Kimmich, der in seiner Heimat auch "Beppo" genannt wurde, gehörte zu den wichtigsten Bezugspersonen im Leben des Mittelfeldspielers. Gemeinsam mit Ehefrau Anja zog er Joshua und dessen Schwester Deborah groß.

Schon in jungen Jahren unterstützte der Vater seinen Sohn auf dessen Weg zum Fußballprofi. Berthold, der selbst im Jugendfußball in Bösingen aktiv gewesen war, erkannte früh das Talent seines Sohnes und förderte ihn mit großem Einsatz.

Regelmäßig brachte er Joshua zum Training beim VfB Stuttgart. Die Fahrten aus dem Heimatort Bösingen waren mit erheblichem Aufwand verbunden. In einer ZDF-Dokumentation aus dem Jahr 2020 erinnerte sich Kimmich daran, dass sich die Strecke damals wie "eine halbe Weltreise" angefühlt habe. Im Heimatdorf sei sein Vater für diesen Einsatz teilweise sogar belächelt worden. Doch Berthold glaubte fest an die Fähigkeiten seines Sohnes.

Der weitere Karriereweg gab ihm recht. Über die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart und RB Leipzig schaffte Joshua Kimmich den Sprung zum FC Bayern München. Dort entwickelte er sich zum Champions-League-Sieger und zu einem der wichtigsten Spieler der deutschen Nationalmannschaft.

Wie eng das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war, wurde auch in der ZDF-Dokumentation "Kapitän Kimmich" deutlich. Der 102-minütige Film gewährte neben Einblicken in die Fußballkarriere auch persönliche Eindrücke aus dem Familienleben des Bayern-Stars.

Noch im vergangenen Sommer hatte Berthold seinen Sohn bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA unterstützt. Gemeinsam mit Ehefrau Anja saß er am 25. Juni beim deutschen Gruppenspiel gegen Ecuador in East Rutherford im Stadion.

Nun muss Kimmich den plötzlichen Verlust seines Vaters verarbeiten. Halt findet der 31-Jährige in seiner eigenen Familie. Mit Ehefrau Lina (35), mit der er seit 2013 zusammen und seit Juni 2022 verheiratet ist, hat er vier Kinder.