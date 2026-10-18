i Lucas Miedler und Neil Oberleitner Reuters Tennis-Sensation Österreicher gewinnen das Masters in Shanghai Österreich jubelt über einen sensationellen Tennis-Erfolg. Lucas Miedler und Neil Oberleitner gewinnen das Masters-1000-Turnier in Shanghai. Von Sport Heute 18.10.2026, 09:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Riesenjubel im österreichischen Tennis! Lucas Miedler und Neil Oberleitner haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai für eine Überraschung gesorgt. Das rot-weiß-rote Doppel krönte seinen Erfolgslauf mit dem Turniersieg.

Im Finale ließen die beiden Österreicher ihren Gegnern Francisco Cabral aus Portugal und JJ Tracy aus den USA keine Chance auf ein Comeback. Mit 6:3 und 6:4 entschieden Miedler und Oberleitner die Partie in zwei Sätzen für sich.

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Für das erst vor Kurzem zusammengestellte Duo ist es ein Meilenstein. Sowohl Miedler als auch Oberleitner feiern mit dem Triumph in China den bislang größten Titel ihrer Karriere.

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Nach dem Erfolg in Shanghai wartet schon das nächste Highlight. Ab 26. Oktober stehen die Erste Bank Open in Wien auf dem Programm. Dort wollen Miedler und Oberleitner ihren Erfolgslauf vor heimischem Publikum fortsetzen.