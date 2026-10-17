i PAC ist gestorben. IMAGO/Newscom World Leblos im Auto gefunden Wrestling-Star (40) tot! Jetzt ist die Ursache bekannt Vor zwei Wochen erschütterte der plötzliche Tod von Wrestling-Star Pac (40) die Sportwelt. Nun ist die Todesursache des Briten bekannt. Von Sport Heute 17.10.2026, 10:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wrestling-Welt trauert um Benjamin Satterley, besser bekannt unter seinem Ringnamen Pac. Der britische Wrestler verstarb vor rund zwei Wochen völlig überraschend im Alter von nur 40 Jahren. Nun herrscht Klarheit über die Todesursache des ehemaligen WWE- und AEW-Stars.

Der 40-Jährige war leblos in einem Mietwagen vor einem Restaurant in der Nähe von Chicago entdeckt worden. Für den Wrestler kam jede Hilfe zu spät, die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

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Besonders tragisch: Noch am Abend zuvor stand Pac bei der AEW-Großveranstaltung "All Out" in Chicago im Ring. Dort bestritt er gegen Andrade sein letztes Match.

Wie das US-Promiportal "TMZ" unter Berufung auf die zuständige Gerichtsmedizin berichtet, starb der Brite an bronchialem Asthma. Das Cook County Medical Examiner's Office stufte den Tod nach entsprechenden Untersuchungen als natürlichen Todesfall ein.

Pac begann seine Wrestling-Karriere in Großbritannien, ehe er 2012 den Sprung in die USA schaffte. Bei der WWE wurde er unter dem Namen Neville bekannt und machte vor allem mit seinen spektakulären Aktionen im Ring auf sich aufmerksam. Nach seinem Abschied von der WWE im Jahr 2018 wechselte er zu All Elite Wrestling, wo er sich als Pac zu einem der bekanntesten Gesichter der Liga entwickelte.

Zuletzt war der 40-Jährige Teil der Gruppierung "Death Riders" rund um Wrestling-Star Jon Moxley. Nach seinem letzten Kampf hatte ihn sein Gegner Andrade noch in den sozialen Medien gelobt und geschrieben: "Dieser Mann muss in der Zukunft ein World Champion werden."

Nach dem überraschenden Tod des Briten nahm die Wrestling-Welt mit zahlreichen emotionalen Botschaften Abschied. AEW widmete dem Verstorbenen eine eigene Sondersendung. Auch sein ehemaliger Arbeitgeber WWE veröffentlichte ein Gedenkvideo, in dem frühere Weggefährten an den Wrestler erinnerten.