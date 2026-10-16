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Ein fünfjähriges Mädchen ist vom Kartsport suspendiert worden. (Symbolbild)
Ein fünfjähriges Mädchen ist vom Kartsport suspendiert worden. (Symbolbild)
IMAGO/Aton Chile
Kuriose Geschichte

Kart-Hoffnung Emily (5) ist weltweit gesperrt

Aufregung um die kleine Emily. Das fünfjährige Mädchen ist bei einem Kart-Rennen angetreten. Danach kassierte sie eine Sperre.
Von Sport Heute
16.10.2026, 15:23
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Wirbel um ein fünfjähriges Motorsport-Talent! Die kleine Emily aus der Schweiz begeistert mit ihren Kartfahrten fast 300.000 Menschen auf Instagram. Doch jetzt hat der Motorsportverband Auto Sport Schweiz (ASS) das Mädchen bis Ende 2027 gesperrt – und das weltweit.

Der Grund für die drastische Strafe: Emily nahm an einer Veranstaltung in Norditalien teil, für die ihre Lizenz laut Verband nicht gültig war. Außerdem soll ihr Kart nicht den Bestimmungen der jeweiligen Kategorie entsprochen haben.

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"Emily hat damit gegen mehrere gültige Bestimmungen der ASS verstoßen", erklärt der Verband. Dabei räumt er selbst ein, dass die Fünfjährige die Regeln noch gar nicht verstehen könne. Der Vorwurf richte sich deshalb an ihren Vater. Die Konsequenzen treffen trotzdem das Mädchen.

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Über ein Jahr gesperrt

Neben der Sperre bis zum 31. Dezember 2027 muss Emilys Familie auch tief in die Tasche greifen. 2.000 Schweizer Franken, umgerechnet rund 2.150 Euro, werden als Strafe fällig. Dazu kommen Verfahrenskosten von rund 1.600 Euro.

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Vater Markus Brun ist fassungslos. Gegenüber dem "Tages-Anzeiger" erklärt er, dass seine Tochter zu der Veranstaltung eingeladen worden sei. Eine entsprechende Lizenz sei seiner Ansicht nach nicht notwendig gewesen. "Das alles ist der absolute Wahnsinn", schimpft der Schweizer.

Besonders ärgert ihn, dass zwei andere Kinder ohne Strafe davonkamen, weil sie keine ASS-Lizenz besaßen. Auch die Kritik am Kart kann er nicht nachvollziehen: Emily sei bei der Veranstaltung sogar mit einem langsameren Fahrzeug als gewöhnlich unterwegs gewesen. Der Verband widerspricht allerdings der Darstellung des Vaters und verweist auf die Ergebnisse seiner Disziplinarkommission.

red, Akt. 16.10.2026, 15:24, 16.10.2026, 15:23
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