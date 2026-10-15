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Gaël Monfils
Gaël Monfils
IMAGO/PRESSE SPORTS
Ehemaliger Top-Ten-Spieler

Tennis-Star beendet heimlich seine Welt-Karriere

Gaël Monfils prägte mit seiner spektakulären Spielart die Tenniswelt über zwei Jahrzehnte. Jetzt beendet der Star seine Karriere still und heimlich.
Von Sport Heute
15.10.2026, 13:24
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Eigentlich wollte Gaël Monfils Anfang November beim Masters-Turnier in Paris ein letztes Mal aufschlagen und sich vor seinen französischen Fans vom Profi-Tennis verabschieden. Doch dazu dürfte es nicht mehr kommen. Der 40-Jährige wird bereits offiziell als zurückgetretener Spieler geführt – ohne seinen vorzeitigen Abschied selbst bekannt gegeben zu haben.

Aufgefallen ist das überraschende Karriereende durch eine im Oktober aktualisierte Liste der zurückgetretenen Tennis-Profis. Darin scheint auch der Name des Franzosen auf, der über zwei Jahrzehnte lang zu den bekanntesten Gesichtern auf der ATP-Tour zählte.

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Verband bestätigt Karriereende

Gegenüber der französischen Sportzeitung "L'Équipe" bestätigte Adrian Bassett, Kommunikationschef der International Tennis Integrity Agency (ITIA), den Status des ehemaligen Topspielers. "Er gilt nun als im Ruhestand und darf nicht mehr an Turnieren teilnehmen", erklärte Bassett.

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Damit ist Monfils auch nicht mehr Teil des regulären Dopingkontrollprogramms für aktive Profis. Sollte er seine Karriere doch noch fortsetzen wollen, müsste er zunächst wieder in das Kontrollsystem aufgenommen werden.

"Dadurch ist der Spieler von den Dopingkontrollen befreit, und technisch gesehen müsste er sich sechs Monate lang Kontrollen außerhalb des Wettkampfs unterziehen, bevor er wieder an Wettkämpfen teilnehmen darf. So wie es Serena Williams getan hat."

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Warum sich Monfils bereits jetzt als zurückgetreten registrieren ließ, ist bislang unklar. Eine persönliche Stellungnahme des Franzosen steht noch aus.

Auch Wien-Auftritt fällt ins Wasser

Besonders überraschend kommt der Rückzug angesichts seiner jüngsten Pläne. Nach seinem Zweitrunden-Aus bei den US Open hatte Monfils noch weitere Turnierstarts in Aussicht gestellt. "Ich werde das Turnier in Lyon (19. bis 25. Oktober) spielen, vielleicht das Turnier in Wien (26. Oktober bis 1. November)", erklärte er damals.

Auch das Masters in Paris vom 2. bis 8. November sollte ursprünglich Teil seiner Abschiedstour werden. Nach seinem nun bestätigten Rücktrittsstatus sind diese Auftritte vorerst nicht mehr möglich.

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13 Titel und zwei Grand-Slam-Halbfinals

Monfils blickt auf eine mehr als 20-jährige Profikarriere zurück. Der für seine spektakuläre Spielweise und außergewöhnliche Athletik bekannte Franzose gewann insgesamt 13 ATP-Turniere. Bei Grand-Slam-Turnieren erreichte er zweimal das Halbfinale und gehörte über viele Jahre zur erweiterten Weltspitze.

red, Akt. 15.10.2026, 13:27, 15.10.2026, 13:24
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