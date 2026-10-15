i Carlos Alcaraz kommt nach Wien. Reuters Nach Sinner-Absage Tennis-Hammer! Alcaraz schlägt in Wien auf Nach der Absage von Jannik Sinner dürfen sich die Fans bei den Erste Bank Open auf einen Superstar freuen. Carlos Alcaraz schlägt in Wien auf. Von Sport Heute 15.10.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tennis-Hammer für Wien! Carlos Alcaraz wird bei den Erste Bank Open (26. Oktober bis 1. November) aufschlagen. Wie am Donnerstag bestätigt wurde, kehrt der spanische Superstar nach fünf Jahren in die österreichische Bundeshauptstadt zurück.

Nach der verletzungsbedingten Absage von Titelverteidiger Jannik Sinner ist die Zusage des 23-Jährigen eine echte Sensation für die Veranstalter und die heimischen Tennis-Fans.

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Als sich am Mittwoch die Hinweise verdichteten, dass der für kommende Woche geplante "Six Kings Slam" in Saudi-Arabien auf Ende Dezember verschoben wird, reagierte Turnierdirektor Herwig Straka blitzschnell und nahm Kontakt mit dem Management von Carlos Alcaraz auf.

"Dann ist alles sehr rasch gegangen und Carlos hat ohne großes Zögern für Wien zugesagt. Ich freue mich sehr, dass wir ihn in diesem Jahr bei den Erste Bank Open begrüßen dürfen. Er zählt zu den schillerndsten Spielern und Persönlichkeiten auf der ATP-Tour und zieht weltweit eine riesige Fangemeinde in seinen Bann. Dass Spieler wie Alexander Zverev, Jannik Sinner, der bekanntlich die laufende Saison leider schon beenden musste, und jetzt Carlos Alcaraz nach Wien kommen, ist nicht selbstverständlich und eine große Auszeichnung für das Turnier", betont Straka.

Alcaraz, der nach einer längeren Verletzungspause wieder um die Spitze der Weltrangliste kämpft, wird erstmals seit 2021 wieder in der Wiener Stadthalle antreten. Dort könnte es zum großen Duell mit Alexander Zverev kommen, der ebenfalls für das Turnier gemeldet ist.

Neben dem Deutschen stehen mit Daniil Medwedew, Flavio Cobolli, Alex de Minaur und Frances Tiafoe weitere Topspieler auf der Teilnehmerliste. Mit Alcaraz kommt einer der erfolgreichsten Tennisspieler seiner Generation nach Wien. Der Spanier hat mit gerade einmal 23 Jahren bereits sieben Grand-Slam-Titel auf seinem Konto.

Seinen großen Durchbruch feierte er 2022 bei den US Open. Mit dem Triumph in New York wurde er zum jüngsten Weltranglistenersten der Tennis-Geschichte.

Es folgten weitere Meilensteine. Durch seine Siege in Wimbledon 2023 und bei den French Open 2024 wurde er zum jüngsten Spieler, der auf allen drei Belägen einen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte. Bei den Australian Open 2026 schrieb Alcaraz erneut Geschichte. Mit seinem Triumph in Melbourne komplettierte er als jüngster Spieler aller Zeiten den Karriere-Grand-Slam.