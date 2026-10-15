i Mikaela Shiffrin spricht über ihre Unterwäsche. Instagram/GEPA Ski-GOAT ganz privat "Brauche Hilfe" - Shiffrin verrät Unterwäsche-Details Ski-Superstar Mikaela Shiffrin spricht in ihrem Podcast unter anderem darüber, welche Unterwäsche sie trägt. Von Sport Heute 15.10.2026, 10:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Private Einblicke bei Ski-Superstar Mikaela Shiffrin!

Die Ausnahmeathletin verrät nun ihren Fans, was sie darunter trägt. In ihrem Podcast "What's the Point" war Kylie Kelce zu Gast, die Schwägerin von Travis Kelce (NFL-Star und Ehemann von Taylor Swift) und Ehefrau des ehemaligen Philadelphia-Eagles-Centers Jason Kelce. Mit ihr spricht Shiffrin über ihre Unterwäsche.

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"Ich bin ein großer Fan von Oma-Unterhosen", gesteht Shiffrin. Sie führt aber weiter aus, dass sie bei der Suche nach der idealen Unterwäsche noch nicht an ihrem Ziel angekommen ist.

"Ich bin gerade auf dem Weg, eine gut sitzende und angenehme Unterwäsche zu finden. Es ist ein sechs Jahre langer Prozess. Ich muss mir da Tipps einholen, weil ich da wirklich Hilfe brauche", so Shiffrin.

Ihr Gegenüber Kelce setzt auf String-Tangas, da sie keine sichtbaren Abdrücke der Unterwäsche haben möchte. Sie empfiehlt Shiffrin den Tanga der US-Marke Abercrombie, da dieser am besten sitze.

Shiffrin wird in der kommenden Weltcup-Saison etwas kürzertreten. Die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin wird in der neuen Saison auf mehrere Slalom-Rennen verzichten. In ihrer Paradedisziplin konnte sie bereits 73 Weltcupsiege einfahren. Insgesamt gewann sie in ihrer außergewöhnlichen Karriere 110 Weltcuprennen, sechsmal den Gesamtweltcup und dreimal Gold bei Olympia.