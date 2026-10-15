i Federica Brignone bei Olympia in Cortina. GEPA pictures Operation im August Ski-Queen gesteht: "Stiegen können Problem werden" Federica Brignone spricht über ihren Weg zurück. Der Heilungsverlauf ist gut, doch es liegt noch ein steiniger Weg vor ihr. Von Sport Heute 15.10.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ski-Star Federica Brignone arbeitet weiter an ihrem Comeback! Die 36-jährige Italienerin macht nach ihrer erneuten Operation im August große Fortschritte. Schon bald könnte die Olympiasiegerin erstmals wieder auf Skiern stehen. Bis zu einer Rückkehr in den Weltcup ist es allerdings noch ein weiter Weg.

Beim Saisonauftakt in Sölden am 24. Oktober wird die Italienerin noch fehlen. Im Interview mit der Tageszeitung "Il Giornale" gibt Brignone nun aber ein positives Gesundheitsupdate. "Die Physiotherapie ist inzwischen weniger intensiv und ich kann mich wieder mit dem Athletiktraining beschäftigen. Ich mache jeden Tag Fortschritte", erklärt die 36-Jährige.

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Bereits in rund zwei Wochen könnte die Italienerin erstmals wieder auf Skiern stehen. Von ihrer gewohnten Fitness ist Brignone allerdings noch weit entfernt.

"Es gibt immer noch Dinge, die ich nicht machen kann. Treppen können zum Problem werden, ich kann nicht laufen und Tennis ist weiterhin tabu", schildert die Olympiasiegerin ihre aktuellen Einschränkungen.

Einen konkreten Termin für ihre Rückkehr in den Weltcup gibt es deshalb noch nicht. Ursprünglich hatte Brignone geplant, die gesamte Saison 2026/27 zu bestreiten. Nun hängt alles vom weiteren Heilungsverlauf ab. "Ich möchte zunächst als Mensch wieder gesund werden, bevor ich an meine Rückkehr als Athletin denke", stellt die Italienerin klar.

Auch in welchen Disziplinen sie ihr Comeback feiern könnte, ist noch offen. "Wenn es mir in den Speed-Disziplinen besser geht, könnte ich dort antreten. Und wenn die Schwünge gut funktionieren, kommt auch der Riesentorlauf infrage."

An Motivation mangelt es dem Ski-Star jedenfalls nicht. Trotz ihrer zahlreichen Erfolge denkt Brignone noch lange nicht ans Aufhören. "Auch wenn ich schon alles gewonnen habe, liegt es einfach in meiner Natur, weiterhin dabei zu sein. Ich liebe es, schwierige Dinge zu meistern", erklärt die 36-Jährige.