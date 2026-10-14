i Zum Weltcup-Auftakt in Sölden warten exklusive Gewinne auf echte Ski-Fans. Foto: Interwetten 10 Jahre Bestzeit – 10 Gewinne Ski-Fans aufgepasst: Hier warten echte Highlights! Der Ski-Weltcup startet in Sölden! Zum Auftakt verlost Interwetten exklusive Preise und unvergessliche Erlebnisse für Ski-Fans. Von Irma Basagic 15.10.2026, 00:05 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Wenn sich Österreichs Ski-Asse in Sölden die ersten Hundertstelsekunden der Saison liefern, ist Hochspannung garantiert. Doch diesmal können nicht nur die Stars auf der Piste abräumen: Auch für die Fans gibt es einiges zu gewinnen.

Anlässlich ihrer zehnjährigen Partnerschaft mit Ski Austria hat Interwetten eine besondere Gewinnspielaktion ins Leben gerufen. Zehn exklusive Preise, außergewöhnliche Fan-Erlebnisse und zusätzliche Gewinnchancen warten im Laufe der Weltcup-Saison.

Das gibt es zu gewinnen: VIP-Erlebnisse, signierte Ski und vieles mehr

Einmal den Ski-Weltcup als VIP erleben? Ein echtes Erinnerungsstück der Ski-Stars ergattern? Oder sogar selbst in der Ski Austria Academy Trainingslager dabei sein? Mit etwas Glück könnte genau das Wirklichkeit werden.

Zu den Hauptpreisen zählen unter anderem: VIP-Packages Schladming & Saalbach

Ski Austria Skianzug

Signierte Ski

Ski Austria Academy Trainingslager

Signierte Torflaggen

Und damit nicht genug: Bei den einzelnen Gewinnspielrunden warten zusätzliche Preise wie Skibrillen, Skihauben, Renntickets und Public-Viewing-Erlebnisse.

So funktioniert das Gewinnspiel

Der Startschuss fällt beim Ski-Weltcup in Sölden am 24. und 25. Oktober 2026. Zum Auftakt steht der Herren-Riesenslalom im Mittelpunkt. Die entscheidende Gewinnspielfrage lautet:

Wie lautet die Bestzeit des Siegers in Sölden nach zwei Läufen im Herren-Riesenslalom?

Wer teilnehmen möchte, gibt seinen Tipp sowie Namen und E-Mail-Adresse auf der Gewinnspielseite bekannt.

So einfach funktioniert´s: Name und E-Mail Adresse angeben – HIER ZUR TEILNAHME KLICKEN

Bestzeiten tippen

Mit etwas Glück Sachpreise bei jedem Rennen und 1 von 10 exklusiven Hauptpreisen gewinnen

Bei den jeweiligen österreichischen Weltcup-Rennen werden unter den Teilnehmenden der entsprechenden Gewinnspielrunde Zwischenpreise verlost. Für die Hauptpreise gilt: Wer an den Gewinnspielen teilnimmt und bei mindestens einem Rennen die richtige Zeit tippt, landet im Lostopf für die exklusiven Gewinne.

Zehn Jahre Ski-Leidenschaft – und noch lange nicht Schluss

Hinter der Aktion steckt eine langjährige Erfolgsgeschichte: Seit 2017 verbindet Interwetten und Ski Austria eine Partnerschaft, die weit über klassische Sponsoring-Präsenz hinausgeht.

Im Mittelpunkt stehen die Unterstützung des heimischen Skisports und besondere Erlebnisse für die Fans – sowohl direkt an der Rennstrecke als auch digital.

Die Zusammenarbeit wurde bereits bis 2029 verlängert. Beste Voraussetzungen also für viele weitere emotionale Ski-Momente.

Jetzt heißt es: Mitfiebern, Siegerzeit tippen und mit etwas Glück einen der exklusiven Preise sichern!

HIER GEHT'S ZUM GEWINNSPIEL: Auf das Bild klicken & teilnehmen

Teilnahme ab 18 Jahren. Es gelten die offiziellen Gewinnspielbedingungen.