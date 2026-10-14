Ski-Fans aufgepasst: Hier warten echte Highlights!

Wenn sich Österreichs Ski-Asse in Sölden die ersten Hundertstelsekunden der Saison liefern, ist Hochspannung garantiert. Doch diesmal können nicht nur die Stars auf der Piste abräumen: Auch für die Fans gibt es einiges zu gewinnen.
Anlässlich ihrer zehnjährigen Partnerschaft mit Ski Austria hat Interwetten eine besondere Gewinnspielaktion ins Leben gerufen. Zehn exklusive Preise, außergewöhnliche Fan-Erlebnisse und zusätzliche Gewinnchancen warten im Laufe der Weltcup-Saison.
Einmal den Ski-Weltcup als VIP erleben? Ein echtes Erinnerungsstück der Ski-Stars ergattern? Oder sogar selbst in der Ski Austria Academy Trainingslager dabei sein? Mit etwas Glück könnte genau das Wirklichkeit werden.
Und damit nicht genug: Bei den einzelnen Gewinnspielrunden warten zusätzliche Preise wie Skibrillen, Skihauben, Renntickets und Public-Viewing-Erlebnisse.
Der Startschuss fällt beim Ski-Weltcup in Sölden am 24. und 25. Oktober 2026. Zum Auftakt steht der Herren-Riesenslalom im Mittelpunkt. Die entscheidende Gewinnspielfrage lautet:
Wie lautet die Bestzeit des Siegers in Sölden nach zwei Läufen im Herren-Riesenslalom?
Wer teilnehmen möchte, gibt seinen Tipp sowie Namen und E-Mail-Adresse auf der Gewinnspielseite bekannt.
Bei den jeweiligen österreichischen Weltcup-Rennen werden unter den Teilnehmenden der entsprechenden Gewinnspielrunde Zwischenpreise verlost. Für die Hauptpreise gilt: Wer an den Gewinnspielen teilnimmt und bei mindestens einem Rennen die richtige Zeit tippt, landet im Lostopf für die exklusiven Gewinne.
Hinter der Aktion steckt eine langjährige Erfolgsgeschichte: Seit 2017 verbindet Interwetten und Ski Austria eine Partnerschaft, die weit über klassische Sponsoring-Präsenz hinausgeht.
Im Mittelpunkt stehen die Unterstützung des heimischen Skisports und besondere Erlebnisse für die Fans – sowohl direkt an der Rennstrecke als auch digital.
Die Zusammenarbeit wurde bereits bis 2029 verlängert. Beste Voraussetzungen also für viele weitere emotionale Ski-Momente.
Jetzt heißt es: Mitfiebern, Siegerzeit tippen und mit etwas Glück einen der exklusiven Preise sichern!
Teilnahme ab 18 Jahren. Es gelten die offiziellen Gewinnspielbedingungen.