i Dieses Foto postete Silje Ospeth aus dem Krankenbett. Instagram Fotos aus dem Krankenbett Not-OP bei schwangerem Skisprung-Star Schock für Skispringerin Silje Opseth! Die schwangere Norwegerin musste wegen einer akuten Blinddarmentzündung unters Messer. Von Sport Heute 19.10.2026, 08:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um Skisprung-Star Silje Opseth! Die 27-jährige Norwegerin musste sich völlig überraschend einer Notoperation unterziehen. Besonders brisant: Erst vor wenigen Tagen hatte die ehemalige Skiflug-Weltrekordhalterin ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Nun meldete sie sich mit einem Foto aus dem Krankenbett bei ihren Fans.

Der Grund für den medizinischen Notfall war eine akute Blinddarmentzündung. Im Universitätsklinikum St. Olav in Trondheim wurde die dreifache WM-Medaillengewinnerin operiert.

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"Stand nicht auf meiner Bingo-Karte"

Auf Instagram zeigte sich Opseth trotz der dramatischen Ereignisse mit einer gehörigen Portion Humor. Zu einem Selfie aus dem Spitalsbett schrieb sie: "Eine Blinddarmentzündung stand nicht auf meiner Bingo-Karte für 2026."

Dann folgte die wichtigste Nachricht: "Dank des norwegischen Gesundheitssystems geht es sowohl Knerten als auch mir gut. Wir brauchen nur etwas Zeit, um uns auszuruhen und richtig zu genesen!"

Mit "Knerten" meint die Norwegerin liebevoll ihr ungeborenes Baby.

Auch weitere Bilder aus dem Spital teilte die 27-Jährige mit ihren Fans. Nach neun Stunden ohne Essen freute sie sich über ein Glas Saft. Ihr Freund brachte sie trotz der Schmerzen zum Lachen. "Hör auf zu lachen, ich kann nicht! Einen lustigen Freund zu haben, ist nicht das Einfachste, wenn man drei Löcher im Bauch hat", scherzte die Skispringerin.

Gegenüber der norwegischen Nachrichtenagentur NTB schilderte Opseth, wie sie die gefährliche Situation erlebte. "Zum Glück habe ich gelernt, meinen Körper ziemlich gut zu kennen. Deshalb habe ich schon früh gemerkt, dass etwas nicht stimmt", erklärte sie.

Nach der Diagnose ging alles schnell. Innerhalb von nur zwölf Stunden wurde die Norwegerin operiert.

Baby statt Weltcup-Saison

Erst rund eine Woche vor der Notoperation hatte Opseth ihre Schwangerschaft verkündet. Damit steht auch fest, dass sie in der kommenden Weltcup-Saison nicht an den Start gehen wird.

Ein endgültiger Abschied vom Skispringen ist allerdings nicht geplant. Nach der Geburt ihres Kindes möchte die Norwegerin wieder in den Weltcup zurückkehren.

Opseth zählt zu den erfolgreichsten Skispringerinnen ihres Landes. Am 17. März 2024 stellte sie mit einem Flug auf 230,5 Meter einen neuen Skiflug-Weltrekord der Frauen auf. Diese Bestmarke hielt knapp ein Jahr lang.