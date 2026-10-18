i ÖSV-Abfahrer Max Franz beendet seine Karriere. GEPA pictures Emotionaler Abschied "Servus, Rennsport!" ÖSV-Star beendet Karriere Zehn Podestplätze, drei Weltcupsiege, WM-Bronze – und ein Kampf zurück ins Leben nach einem Horror-Sturz. Jetzt zieht Max Franz einen Schlussstrich. Von Sport Heute 18.10.2026, 19:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist endgültig Schluss!

Österreichs Speed-Spezialist Max Franz beendet seine Karriere als Skirennläufer. Der Kärntner verkündet seinen Rücktritt mit einem emotionalen Abschiedsbrief auf Instagram. Hinter ihm liegen große Triumphe, schwere Verletzungen und ein außergewöhnlicher Kampf zurück auf die Rennpiste.

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"Nach vielen Jahren im Skirennsport ist für mich die Zeit gekommen, meine Karriere als Skirennläufer zu beenden. Diese Zeilen zu schreiben, fällt mir nicht leicht. Der Skisport war mein Leben", schreibt Franz.

Horror-Sturz verändert sein Leben

Der dreifache Weltcupsieger blickt auf zehn Podestplätze und WM-Bronze 2017 in St. Moritz zurück. Besonders sein erster Weltcupsieg in Gröden bleibt unvergessen.

Doch seine Karriere war auch von schweren Rückschlägen geprägt. Im November 2022 brach sich Franz bei einem Trainingssturz in Copper Mountain beide Beine. Zahlreiche Operationen folgten. Seine sportliche Zukunft stand auf der Kippe.

"Besonders der schwere Sturz in Copper Mountain 2022 mit zwei gebrochenen Beinen und zahlreichen Operationen hat mein Leben verändert. Viele haben damals geglaubt, dass meine Karriere vorbei sei. Doch ich wollte es noch einmal schaffen."

"Ich habe nie aufgegeben"

Mehr als drei Jahre kämpfte sich Franz zurück. Ausgerechnet in Gröden, wo er seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, gelang ihm das langersehnte Comeback.

"Ich habe gekämpft, an mich geglaubt und nach über drei Jahren tatsächlich mein Comeback in Gröden gefeiert. Dieser Moment wird für immer einer der wertvollsten meines Lebens bleiben."

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, endgültig Abschied zu nehmen.

"Ich habe nie aufgegeben, auch wenn der Weg oft steinig war. Aber irgendwann kommt der Moment, an dem man erkennen muss, dass es genug ist."

Zum Abschied bedankt sich Franz bei seiner Familie, Ärzten, Trainern, Betreuern, Sponsoren und vor allem bei seinen Fans, die ihn auch in den schwierigsten Zeiten unterstützt haben.

Seine letzten Worte gehen unter die Haut: "Danke für alles, Skisport. Danke für diese Reise. Danke, dass ihr ein Teil davon wart. Servus, Rennsport."