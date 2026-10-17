i Katharina Liensberger steht wieder auf Skiern. GEPA pictures "Wer hätte das gedacht?" ÖSV-Star zurück auf Ski – Sölden und Levi kein Thema ÖSV-Star Katharina Liensberger steht nach ihrer Knieverletzung wieder auf Skiern. Für die Rennen in Sölden und Levi kommt ihr Comeback aber zu früh. Von Sport Heute 17.10.2026, 19:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Katharina Liensberger kann wieder lächeln. Nach monatelanger Verletzungspause hat die 29-jährige Vorarlbergerin erstmals wieder Schwünge im Schnee gezogen. Auf Instagram teilte die ehemalige Slalom-Weltmeisterin Bilder ihrer Rückkehr auf die Piste und richtete emotionale Worte an ihre Fans.

"Es fühlt sich einfach unglaublich an, nach so langer Zeit wieder Schnee unter den Füßen zu haben", schreibt Liensberger zu ihrem Beitrag. Die Freude über die ersten Schwünge ist der ÖSV-Läuferin deutlich anzumerken.

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Schwere Verletzung nach Trainingssturz

Hinter Liensberger liegen schwierige Monate. Anfang Jänner war die Vorarlbergerin bei einem Riesentorlauf-Training in St. Michael im Lungau schwer gestürzt. Die Diagnose: Schienbeinkopffraktur, Meniskusriss und Innenbandriss im rechten Knie.

Die Verletzung bedeutete das vorzeitige Ende ihrer Olympia-Saison. Statt um Weltcup-Punkte und Medaillen zu kämpfen, musste sich die Technikspezialistin einer langen Rehabilitation stellen.

Umso größer ist nun die Freude über ihre Rückkehr in den Schnee. "Wer hätte nach dem ganzen letzten Jahr gedacht, dass ich schon so bald wieder auf meinen Skiern lächeln würde?", schreibt Liensberger.

Sölden und Levi kommen zu früh

Bis zu einem Comeback im Weltcup wird es allerdings noch dauern. Die ersten Rennen der neuen Saison in Sölden und Levi muss die 29-Jährige auslassen.

"Deshalb werde ich meinem Körper weiterhin all die Zeit geben, die er braucht, um sich vollständig zu erholen. Und natürlich brauche ich auch Trainingstage, bevor ich wieder Rennen fahren kann. Deshalb kommen Sölden und Levi dieses Jahr für mich noch zu früh, und ich werde euch auf dem Laufenden halten", erklärt die ÖSV-Läuferin.

Einen konkreten Termin für ihre Rückkehr in den Rennbetrieb nennt Liensberger noch nicht. Sie will sich bei ihrem Comeback keinen Druck machen und weiterhin Schritt für Schritt arbeiten. "Ich hätte nie ahnen können, was es mich gekostet hat, hierher zu kommen, noch was von hier aus noch vor mir liegt", blickt die Vorarlbergerin auf ihre bisherige Rehabilitation zurück.