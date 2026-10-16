i Die Instagram-Schnappschüsse von Lindsey Vonn. Instagram Sie ist frisch verliebt Ski-Ass Lindsey Vonn gesteht: "Okay, ich habe gelogen" Ski-Ass Lindsey Vonn ist frisch verliebt. Und sie genießt die letzten Sonnenstrahlen in Südfrankreich. Nun legte sie eine ungewöhnliche Beichte ab. Von Sport Heute 16.10.2026, 17:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Liebesglück statt Ski-Stress! Lindsey Vonn (41) genießt mit ihrem neuen Freund Matthieu Bailet die letzten warmen Tage des Jahres. Die Ski-Queen zeigt sich auf Instagram verliebt an der französischen Küste – und überrascht ihre Fans mit einem ungewöhnlichen und nicht ganz ernst gemeinten Geständnis.

"Okay, ich habe gelogen", schreibt die US-Amerikanerin zu einer Reihe von Urlaubsfotos aus dem Süden Frankreichs. Doch keine Sorge: Dahinter steckt eine harmlose Geschichte. Vonn hatte erst vor wenigen Tagen erklärt, dass ihr Sommer vorbei sei. Jetzt gab es doch noch eine Verlängerung.

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"Chance und ich haben es trotzdem noch geschafft, noch einige Sommertage zu erleben", verrät die 84-fache Weltcupsiegerin. Gemeinsam mit ihrem Hund Chance und ihrem neuen Partner Matthieu Bailet, der aus Nizza stammt, verbrachte sie entspannte Tage an der Côte d’Azur.

"... Einfach am falschen Ort"

Ende September hatte Vonn ihre Beziehung mit dem französischen Ski-Kollegen öffentlich gemacht. Nun schickt sie ihrem Liebsten eine süße Botschaft: "Vielleicht war ich in all den Jahren einfach nur am falschen Ort." Die ehemalige Speed-Queen beschreibt sich als müde, aber glücklich.

Während es privat bestens läuft, bleiben sportlich große Fragezeichen. Bei den Olympischen Winterspielen im Februar war Vonn in Cortina schwer gestürzt und musste sich anschließend mehreren Operationen am Bein unterziehen. Ob die 41-Jährige noch einmal in den Ski-Weltcup zurückkehrt, ist weiterhin offen.

Für neue Comeback-Spekulationen sorgt allerdings ihre Nominierung für den US-Kader der kommenden Saison. Eine Entscheidung über ihre sportliche Zukunft steht noch aus. Bis dahin genießt Vonn offenbar vor allem eines: ihr neues Liebesglück.