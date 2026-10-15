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Janine Flock ist Österreichs Sportlerin des Jahres.
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Olympiasiegerin ausgezeichnet

Historische Wahl! Flock erstmals Sportlerin des Jahres

Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock wird zur Sportlerin des Jahres 2026 gewählt. Es ist eine ganz besondere Auszeichnung für die Skeleton-Pilotin.
Von Sport Heute
15.10.2026, 22:00
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Erstmals ist eine Skeleton-Athletin zur Sportlerin des Jahres in Österreich ausgezeichnet worden. Olympiasiegerin Janine Flock konnte sich den Titel und den heiß begehrten "Niki-Award" in der Wiener Stadthalle vor ihren Konkurrentinnen Julia Scheib (Ski Alpin) und Valentina Höll (Rad) sichern.

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Die 37-Jährige konnte im Februar bei den Olympischen Spielen von Mailand und Cortina ihre außergewöhnliche Karriere krönen und den lang ersehnten Olympiasieg einfahren. Als Sportlerin des Jahres folgt sie auf Stephanie Venier, die sich die Trophäe im Vorjahr sichern konnte.

"Es ist eine Nischensportart. Es stecken so viele Menschen dahinter, die den Sport sichtbar machen", strahlte Flock bei der Siegerehrung in der Wiener Stadthalle.

red, Akt. 15.10.2026, 22:12, 15.10.2026, 22:00
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