i Scheib greift beim Ski-Weltcup in Sölden an. GEPA pictures Grünes Licht für Ski-Rennen Geld-Revolution beim Weltcup-Auftakt in Sölden Der Ski-Weltcup startet am 24. Oktober in Sölden. Für die Fans gibt es eine Neuerung: Bargeld ist auf den offiziellen Veranstaltungsflächen tabu. Von Sport Heute 15.10.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Countdown läuft! Am 24. und 25. Oktober startet der Ski-Weltcup traditionell am Rettenbachferner in Sölden in die neue Saison.

Nach der Schneekontrolle durch den Internationalen Ski- und Snowboardverband (FIS) steht dem Auftakt nichts mehr im Weg.

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Auf die Tausenden Ski-Fans wartet heuer eine Geld-Revolution. Beim Weltcup-Opening in Sölden wird erstmals ausschließlich bargeldlos bezahlt. Wer sich auf den offiziellen Veranstaltungsflächen eine Stärkung gönnen oder an der Tageskasse ein Ticket kaufen will, muss seine Bankkarte oder sein Smartphone zücken.

Neues Bezahlsystem

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) führt gemeinsam mit Sölden und Mastercard ein neues Bezahlsystem ein. Betroffen sind sämtliche offiziellen Veranstaltungsflächen und Ticket-Tageskassen.

Das gilt für die Eventarea am Rettenbachgletscher ebenso wie für den Bereich der Startnummernverlosung und Siegerehrung am Parkplatz der Giggijochbahn.

Bezahlt werden kann mit Bankkarte, Smartphone oder einem entsprechenden tragbaren Bezahlgerät.

"Mit der Einführung von Cashless möchten wir den Fans ein noch angenehmeres Veranstaltungserlebnis bieten", erklärt Max Obergruber, Projektleiter Ski Austria Events. Das Bezahlen soll dadurch schneller und unkomplizierter funktionieren.

Grünes Licht

Sportlich steht dem Saisonstart nichts mehr im Weg. FIS-Renndirektor Janez Hladnik gab nach der Schneekontrolle grünes Licht für die ersten beiden Rennen.

"Das Team rund um Pistenchef Isidor Grüner hat wieder hervorragende Arbeit geleistet", lobte Hladnik. Zwar gebe es bis zum Auftakt noch einiges zu tun, einem erfolgreichen Rennwochenende stehe aus derzeitiger Sicht aber nichts im Weg.

Neuer Rennleiter

Eine Premiere feiert auch Ex-Weltcup-Fahrer Florian Scheiber. Der Österreicher übernimmt erstmals die Rennleitung in Sölden.

Am Samstag, dem 24. Oktober, eröffnen die Damen mit dem Riesentorlauf die Weltcupsaison. Einen Tag später sind die Herren an der Reihe. An beiden Tagen beginnt der erste Durchgang um 10 Uhr, der zweite folgt um 13 Uhr. ORF 1 überträgt beide Rennen live.