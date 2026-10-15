Startseite Sport Ski
Ski-Superstar Aleksander Aamodt Kilde.
Ski-Superstar Aleksander Aamodt Kilde.
GEPA pictures
Erneut schwer verletzt

Nächster herber Rückschlag für Ski-Gigant Kilde

Aleksander Aamodt Kilde war auf dem Weg zurück in den Ski-Weltcup. Nun erlebte der Norweger den nächsten brutalen Rückschlag.
Von Sport Heute
15.10.2026, 16:02
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der nächste schwere Rückschlag für Aleksander Aamodt Kilde! Der norwegische Ski-Star hat sich bei einem Trainingssturz in Chile die Achillessehne gerissen. Dem 34-Jährigen droht damit erneut eine monatelange Zwangspause.

Wie der norwegische Skiverband am Donnerstag mitteilte, passierte das Unglück am Mittwoch beim Abfahrtstraining in Südamerika. Kilde bereitete sich mit dem norwegischen Speedteam im chilenischen La Parva auf die neue Weltcup-Saison vor.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Nach der Erstversorgung soll der Norweger nach Innsbruck gebracht werden. Dort sind weitere Untersuchungen geplant. Gemeinsam mit seinem vertrauten Ärzteteam will Kilde die möglichen Behandlungsmethoden abklären. Wie lange er tatsächlich ausfallen wird, ist noch offen.

Die lange Kilde-Verletzungshistorie

Besonders bitter: Kilde hatte sich gerade erst von einer schweren Verletzungsserie zurückgekämpft. Im Jänner 2024 war der ehemalige Gesamtweltcupsieger in Wengen schwer gestürzt. Dabei erlitt er eine tiefe Schnittverletzung an der Wade sowie eine schwere Schulterverletzung.

Auch interessant

"Dachte, die Leute würden sagen, ich sei verrückt"
"Etwas Neues" – Shiffrin macht es wie ÖSV-Star
Ski-Traumpaar folgt Shiffrin und Kilde nach Österreich

In der Folge entzündete sich das Schultergelenk, Kilde erlitt sogar eine lebensgefährliche Blutvergiftung. Mehrere Operationen und eine fast zweijährige Rennpause waren die Folge.

Im vergangenen Winter kehrte der Lebensgefährte von Ski-Superstar Mikaela Shiffrin schließlich in den Weltcup zurück. Sein bestes Ergebnis war Platz elf in der Abfahrt von Beaver Creek. Anfang Februar beendete er seine Saison vorzeitig und verpasste Olympia. Jetzt folgt der nächste schwere Rückschlag – die kommenden Weltcup-Monate wird Kilde erneut verpassen.

red, Akt. 15.10.2026, 16:03, 15.10.2026, 16:02
Mehr zum Thema
Aleksander Aamodt Kilde Ski Alpin Ski-Weltcup Mikaela Shiffrin

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote