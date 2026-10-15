i Die Graz99ers werden vorübergehend den Ststreichen. GEPA pictures "Graz" gestrichen Meister ändert aus Protest plötzlich den Vereinsnamen Große Aufregung in Graz. Weil sich die Graz Holding ankündigte, sich als Sponsor zurückzuziehen, will der Eishockey-Meister seinen Namen ändern. Von Sport Heute 15.10.2026, 23:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung im Grazer Sport! Nach dem angekündigten Rückzug der Holding Graz als Sponsor setzen die Graz99ers ein deutliches Zeichen. Der Eishockey-Meister streicht vorübergehend den Namen seiner Heimatstadt aus dem Vereinsauftritt.

Von Freitagmittag bis Sonntag um Mitternacht verschwindet das Wort "Graz" aus den Namens-, Schrift- und Logozügen der 99ers. Mit der ungewöhnlichen Aktion protestiert der Klub gegen die Entscheidung der Holding Graz GmbH, ihre Sponsorverträge mit den 99ers, Sturm Graz und dem GAK zum Ende der laufenden Saison auslaufen zu lassen.

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Die Ankündigung vom Mittwoch sorgt bei den betroffenen Vereinen für großen Ärger. Besonders bitter ist der Zeitpunkt für die Eishockey-Cracks, die zuletzt auch international als Vertreter ihrer Heimatstadt im Einsatz waren.

Abstimmung mit Sturm und GAK

"Auch uns hat diese Nachricht just zu einem Zeitpunkt erreicht, als wir in der Champions League und in Norwegen Graz vertreten und weit über alle Grenzen hinausgetragen haben", kritisiert 99ers-General-Manager Bernd Vollmann in einer Aussendung.

Mit der vorübergehenden Namensänderung wollen die 99ers ihren Unmut öffentlich sichtbar machen. Gleichzeitig betont der Klub seine volle Solidarität mit den beiden Grazer Fußballvereinen Sturm und GAK.

Dabei soll es nicht bleiben. Nach der Rückkehr von Sturm Graz vom Europa-League-Gastspiel in England sind weitere gemeinsame Maßnahmen der drei Vereine geplant. Der Streit um den Sponsoren-Ausstieg dürfte den Grazer Sport damit noch länger beschäftigen.