i Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde. Instagram Achillessehne gerissen So emotional reagiert Shiffrin auf die Kilde-Verletzung Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde hat sich bei einem Sturz im Training die Achillessehne gerissen. Verlobte Mikaela Shiffrin reagiert darauf emotional. Von Sport Heute 16.10.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster schwerer Rückschlag für Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde! Der Norweger hat sich im Training erneut schwer verletzt. Nach einem Achillessehnenriss steht sogar ein mögliches Karriereende im Raum. Jetzt macht ihm seine Verlobte Mikaela Shiffrin mit emotionalen Worten Mut.

"Du wirst wiederkommen, erneut", schreibt die US-Amerikanerin auf Instagram zu einem Video, das Kilde auf der Rennstrecke zeigt. Dazu postet die 31-Jährige zwei große Herzen.

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Der 34-jährige Norweger war am Mittwoch beim Abfahrtstraining im chilenischen La Parva schwer gestürzt und hatte sich dabei die Achillessehne gerissen. Für den Speed-Spezialisten ist es der nächste bittere Rückschlag in einer langen Leidensgeschichte.

Bereits im Jänner 2024 war Kilde bei der Weltcup-Abfahrt in Wengen schwer gestürzt. Damals zog er sich tiefe Schnittverletzungen und eine komplizierte Schulterverletzung zu. Es folgte eine lange Rehabilitation.

Ende 2025 kämpfte sich der ehemalige Gesamtweltcupsieger schließlich zurück auf die Rennstrecke. Doch die gesundheitlichen Probleme ließen ihn nicht los. Auch die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina musste der Norweger verpassen.

Nun droht dem 21-fachen Weltcupsieger erneut eine monatelange Zwangspause. Angesichts seiner langen Verletzungsgeschichte steht sogar die Frage im Raum, ob Kilde seine erfolgreiche Karriere überhaupt fortsetzen kann.

Unterstützung erhält der 34-Jährige jedenfalls aus der gesamten Ski-Welt. Zahlreiche Kollegen und Fans sprechen ihm in den sozialen Medien Mut zu. Besonders emotional fällt die Reaktion seiner Verlobten aus. Unter einem Instagram-Beitrag des Ski-Weltverbandes FIS kommentiert Shiffrin: "Liebe dich so sehr."