i Ski-Ass Marcel Hirscher. GEPA pictures RTL-Comeback? Hirscher hat die Sölden-Entscheidung getroffen Marcel Hirscher hat sich entschieden. Der Ski-Gigant wird beim Weltcupauftakt in Sölden noch nicht sein mit Spannung erwartetes Comeback geben. Von Sport Heute 17.10.2026, 15:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einer Woche startet der Ski-Weltcup in die neue Saison. Am Samstag (24. Oktober) bestreiten die Frauen den traditionellen Saisonauftakt mit dem Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner in Sölden. Am Tag darauf (25. Oktober) sind die Männer dran. Doch einer wird dabei nur zuschauen: Marcel Hirscher.

Wie das Management des Salzburgers am Samstag mitteilte, wird der 37-Jährige den Saisonstart auslassen. Zwar würde Hirschers sportliche Entwicklung positiv verlaufen, ihm würden aber noch die Trainingsumfänge fehlen, heißt es in einer Aussendung.

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Außerdem habe der gebürtige Salzburger bei den jüngsten Trainingsläufen gemeinsam mit dem ÖSV auf dem Rennhang einen zu großen Rückstand zur Spitze gehabt, heißt es.

Die Karriere von Marcel Hirscher in Bildern i ?

Der mittlerweile für die Niederlande startende Ski-Gigant plant sein zweites großes Comeback, nachdem er 2024 aus dem Ski-Ruhestand zurückgekehrt war und mit seiner eigenen Skimarke Van Deer wieder im Weltcup an den Start ging. Allerdings nur für drei Rennen. Dann hatte sich der achtfache Gesamtweltcupsieger im Training das Kreuzband gerissen. Er musste die Saison vorzeitig beenden, der Traum von der "Heim-WM" 2025 in Saalbach war geplatzt. Den gesamten letzten Winter hatte Hirscher komplett ausgelassen.

Die Weltcup-Rückkehr nach fünf Jahren Pause – Hirscher beendete 2019 eigentlich seine Karriere – hatte die extra eingeführte Wildcard-Regelung der FIS ermöglicht. Diese garantierte dem Salzburger, und anderen Ski-Großen wie Lindsey Vonn, einen Startplatz gleich nach den Top 30. Nach langem Hin und Her wurde die Wildcard-Regelung nun verlängert, allerdings auf vier Starts pro Disziplin beschränkt.

Diese Wildcard-Regelung könnte nun auch einer der Hauptgründe für den Hirscher-Rückzieher gewesen sein. Denn sollte der 37-Jährige außerhalb der Top 30 landen, wird ihm ein Wildcard-Start gestrichen.