i Lisa Eder und Manuel Fettner haben in Leogang geheiratet. Instagram Kraft und Tschofenig dabei ÖSV-Traumhochzeit! Jetzt startet sie mit seinem Namen Skisprung-Ass Lisa Eder und Ex-ÖSV-Adler Manuel Fettner haben geheiratet. Während er seine Karriere beendete, startet sie mit neuem Namen durch. Von Sport Heute 18.10.2026, 19:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traumhochzeit im ÖSV-Lager!

Skispringerin Lisa Eder und Ex-Adler Manuel Fettner haben sich am Wochenende in Leogang das Jawort gegeben. Die 25-Jährige und der 41-jährige Olympia-Medaillengewinner krönten damit ihre langjährige Beziehung.

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Wie es sich für ein Skisprung-Traumpaar gehört, durfte auch ein ganz besonderes Spalier nicht fehlen: Freunde und ehemalige Teamkollegen standen mit Skiern für das frisch vermählte Paar bereit. Unter den Hochzeitsgästen waren auch die ÖSV-Stars Stefan Kraft und Daniel Tschofenig. Auf Instagram teilten die Frischvermählten Bilder ihres großen Tages.

Sportlich beginnt für das Ehepaar ein neuer Lebensabschnitt. Manuel Fettner hat nach einer langen und erfolgreichen Karriere seine Sprungski an den Nagel gehängt. Zu seinen größten Erfolgen zählen Olympia-Silber im Einzel und Gold mit der Mannschaft 2022 in Peking.

Seine Ehefrau will hingegen wieder hoch hinaus. Nach ihrer Wettkampfpause steht Lisa Eder vor der Rückkehr in den Skisprung-Weltcup. Die Salzburgerin wird künftig allerdings nicht mehr unter ihrem Mädchennamen antreten, sondern als Lisa Fettner.

Während Manuel also die Skisprung-Bühne verlassen hat, will seine frisch angetraute Frau dort wieder für Schlagzeilen sorgen. Der Name Fettner bleibt dem ÖSV damit erhalten.